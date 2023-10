Serge Nekrassoff de la station scientifique de l’ULiège: nos paysages fagnards sont-ils en danger ?

Les missions de la station s’articulent autour de trois axes: la recherche scientifique, la vulgarisation scientifique et l’enseignement. L’intérêt de la recherche scientifique, c’est d’avancer dans le progrès de la science pour mieux comprendre le monde qui nous entoure et éventuellement d’améliorer la vie de tous les jours. Trouver des solutions aux problèmes d’aujourd’hui, qu’ils soient écologiques, sociaux, économiques. La station, c’est un laboratoire pluridisciplinaire, c’est-à-dire un lieu où il peut y avoir des recherches dans des domaines variés: botanique, zoologie, archéologie, géologie, histoire, climat, etc. Cela permet de répondre à des questions sur la préservation des espèces, la préservation des milieux, leur gestion… Dans le cadre de la station, la perspective historique, qui explore l’évolution du rapport de l’homme avec la nature, est source d’enseignements pour construire l’avenir. Quant à la vulgarisation, à quoi serviraient les découvertes de la science si elles restaient confinées au sein de la communauté scientifique ? Il s’agit de sensibiliser, de partager des connaissances, d’offrir des clés de compréhension de notre environnement et des moyens d’action. Enfin, l’enseignement sert à former les générations futures pour continuer l’aventure.

Nous sommes confrontés aujourd’hui à des défis majeurs liés au changement climatique. Comment celui-ci impacte-t-il les Hautes Fagnes. En d’autres termes, nos paysages fagnards sont-ils en danger ?

Certaines espèces végétales ou animales peuvent souffrir de ce manque d’eau. ©EdA LABEYE Philippe

D’abord, c’est bien que vous parliez de changement climatique et non de réchauffement climatique. Ce dernier terme laisse sous-entendre que la température est le critère prédominant du problème alors qu’elle n’en est qu’un des aspects. Parmi ceux-ci, il y a aussi les précipitations qui sont d’ailleurs fondamentales pour les milieux fagnards. Pour un de ceux-ci, le plus emblématique – à savoir les tourbières – les précipitations sont essentielles pour leur subsistance sur le haut plateau. Il faut notamment que les apports en eau soient plus importants que les pertes. On observe que dans les Hautes Fagnes, il pleut beaucoup plus que dans le reste de la Belgique. Si ce régime de précipitations venait à être modifié en quantité ou dans sa répartition sur l’année, là, ça pourrait effectivement affecter les tourbières. Un des scénarios possibles est que la quantité annuelle des précipitations reste la même, mais qu’au lieu que les chutes de pluie soient réparties de manière équitable sur toute l’année, elles le soient durant quelques courts épisodes de précipitations intenses suivis de longues périodes de sécheresse. Cela peut, à moyen et long terme, effectivement causer des dommages aux écosystèmes tourbeux.

Vous disposez de données allant vers ce scénario à la station ?

En ce qui concerne le réchauffement, la température moyenne sur les 30 dernières années a déjà augmenté d’un peu moins d’un degré. Pour les précipitations, on reste dans un régime de quantité habituel avec toutefois une diminution des chutes de neige. Ces deux dernières années, le printemps et l’été ont été marqués par des périodes de sécheresse anormalement longues. Certaines espèces végétales ou animales peuvent souffrir de ce manque d’eau. En outre, la sécheresse prolongée peut également avoir pour conséquence la limitation dans l’accès à certains sentiers de promenade pour limiter le risque d’incendie. On se souvient d’ailleurs de l’incendie de ce printemps qui a ravagé plus de 150 hectares de Fagnes. Pour l’avenir, cela dépendra notamment de ce que l’Homme va faire. Si on se retrousse les manches, les impacts seront peut-être moins importants. Mais il ne faut jamais oublier que les variables de l’équation sont très nombreuses. Il est donc extrêmement difficile de faire des prévisions à long terme.

Pouvez-vous nous partager les découvertes scientifiques emblématiques réalisées ici ?

Serge Nekrassoff partage la fonction avec sa collègue Laurane Winandy qui a rejoint récemment l’aventure station scientifique au poste de responsable scientifique."(NDLR: lui est responsable pédagogique et vulgarisation scientifique) ©EdA LABEYE Philippe

Un des vestiges majeurs du patrimoine fagnard, peut-être même du patrimoine belge, c’est la route empierrée de 6 mètres de large et de 6 kilomètres de long, le Pavé Charlemagne ou Via Mansuerisca. Les premières fouilles archéologiques dignes de ce nom ont eu lieu en 1934. À ce moment, elle est assimilée à une voie romaine. Elle est à nouveau fouillée à la fin des années 70 et en 2004. Grâce à des procédés de datation scientifique (Carbone 14 et dendrochronologie), on s’est rendu compte qu’elle remontait plutôt au haut Moyen Âge. Ses constructeurs ont été très ingénieux. La route repose sur une structure en bois complexe aux endroits les plus tourbeux pour que les pierres ne s’enfoncent pas. La matière organique étant très bien conservée dans la tourbe, cette structure est parfaitement conservée. On y voit même encore des coups de hache dans certaines poutres. La conservation de la matière organique dans la tourbe est à ce point exceptionnelle qu’on y retrouve parfois des corps d’animaux et des corps humain quasi intacts.

C’est déjà arrivé ici ?

Pas dans les Fagnes. Il faut se dire que par rapport aux étendues des tourbières qu’on a dans le monde, les Fagnes sont un confetti. Mais il y a peut-être un corps enfoui quelque part. On en a par contre retrouvés dans d’autres régions. Au Danemark (NDLR: en 1950), on a exhumé un cadavre en parfait état de conservation, l’homme de Tollund (du nom de l’endroit où il a été retrouvé) était mort entre 375 et 210 av. J.-C. Son corps, ses ongles étaient intacts, on pouvait même déterminer le contenu de son dernier repas. Allez voir les photos. Elles sont assez impressionnantes.

D’autres fouilles en perspectives ?

On soupçonne l’existence d’une autre route pavée perpendiculaire au Pavé Charlemagne à hauteur de Brochepierre. Un tronçon plus court qui mériterait des fouilles. C’est une des recherches pluridisciplinaires envisagées à la station qui impliquera des ingénieurs, pour des techniques d’investigation en surface, et des archéologues, pour les fouilles.