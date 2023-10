Un front PS contre l’affaiblissement de la desserte en trains de Dolhain-Gileppe

Cela met en péril la gare dolhaintoise: "Qui prendrait la décision de partir de cet arrêt alors que le trajet en voiture vers la gare de Welkenraedt, arrêt le plus proche de l’IC vers Bruxelles, lui fera économiser presque une demi-heure et éliminera une correspondance ?

La préservation des points d’arrêts et de leur utilité est de première importance pour développer une politique de mobilité qui s’adresse véritablement à chacun. Sans attention particulière portée à la problématique des correspondances, la SNCB prive une partie de la population, en particulier celle habitant dans des territoires ruraux ou semi-ruraux, de solutions de transport effectives et efficaces. Par ailleurs, sans politique de mobilité consistante et cohérente dans les territoires ruraux, le report modal vers le rail reste un vœu pieux. Dans une perspective de réduction des émissions de carbone, il nous faut assurer à nos concitoyens des alternatives viables, ce qui n’est manifestement pas le cas dans l’exemple présenté ici."

Ils sollicitent le ministre en vue d’une "révision des horaires tels prévus actuellement, de façon à pouvoir maintenir un temps de parcours raisonnable vers Bruxelles au départ de Dolhain-Gileppe".

Ils insistent au passage pour

"le maintien et le renforcement de l’offre de service de la SNCB sur les lignes 44 et 42 qui desservent de manière particulièrement opportune des territoires peu connectés aux grands axes de communication".