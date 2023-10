Cueillette libre: cinq prés fleuris désormais accessibles dans différents quartiers verviétois

Le concept plaît aux Verviétois. D’ailleurs, d’autres lieux de cueillette ont éclos depuis lors. La Ville compte actuellement cinq prés fleuris. Ils se trouvent au début de la rue de Hèvremont, au terminal du bus avenue de Ningloheid, rue Saint Antoine, derrière le parking, à la plaine d’Ensival, rue du Bassin et rue Lejeune, évidemment. Plusieurs variétés de fleurs y sont actuellement disponibles, en accès libre.

"On essaye de le faire pour au moins chaque village, explique l’échevin des Travaux, Maxime Degey (MR). On a eu l’occasion de le faire ici pour un faible budget. Cela ne demande pas beaucoup d’entretien mais ce sont de petites choses qui embellissent les quartiers." L’initiative connaît donc un certain succès sans pour autant – et tant mieux – susciter de ruées ou de vandalisme. "Le premier pré fleuri a été installé à un endroit qui était souvent en proie à des dépôts sauvages, car un peu à l’écart du boulevard des Gérardchamps. Cela a fait disparaître certains comportements. Cela les a sans doute déplacés, malheureusement, mais on a vu une autre considération de l’espace public", note-t-il.

L’année prochaine, la Ville recevra à nouveau la visite de l’examinateur de la Région dans le cadre du concours "Wallonie en fleurs". "On est en lice pour obtenir une 2e fleur. Parmi, les critères, il y a le type d’aménagements mais aussi le type de fleurs". l’objectif étant de favoriser les variétés locales.