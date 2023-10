Honneur au chef-lieu de l’arrondissement, avec la Ville de Verviers où Muriel Targnion a annoncé ne pas se représenter aux prochaines élections, le 13 octobre 2024, sans surprise. Si sa santé le permet, elle terminera la mandature (un retour prévu avant décembre ?) mais ne sera pas candidate bourgmestre en octobre 2024. Elle veut donner une autre direction à sa vie.

Aubel

Freddy Lejeune (Aubel Demain) le confirme: "Oui, le groupe se relance (Francis Geron a déjà annoncé arrêter) et moi aussi. Je me représente, mais nous n’avons pas encore défini les places sur la liste."

Baelen

Pour Maurice Fyon (ACBM), il reste encore un peu de doute. "On en discute avec mes colistiers et on prendra une décision d’ici la fin de l’année. Mais c’est quasiment certain que je ne mènerai pas la liste."

Dison

Véronique Bonni, du Parti socialiste de Dison, sera "candidate bourgmestre" dans sa commune. Animée par de nombreux challenges, dit-elle, pour renouer avec le citoyen.

Eupen

Claudia Niessen (Écolo) indique "que ce n’est pas une décision personnelle mais à avoir avec ceux qui veulent un projet durable et ambitieux pour Eupen". Ni oui, ni non… Mais elle s’exprimera "au bon moment".

Herve

Marc Drouguet (HDM) a annoncé, le 15 septembre dernier, sa "volonté de continuer le travail entamé". L’ensemble du collège communal se représente, à Herve. De même que le ministre-président de la Communauté française, Pierre-Yves Jeholet.

Jalhay

Michel Fransolet (MR-IC-EJS) va se présenter pour un troisième mandat à la tête de la commune de Jalhay. "Je mènerai la liste", précise-t-il également.

La Calamine

Luc Frank (CSP) a posé sa candidature pour mener la liste, "mais cela se décide ce dimanche. Je suis le seul candidat mais la décision formelle, c’est dimanche".

Lierneux

André Samray (Lierneux En Mieux !) compte bien se représenter: "J’ai envie de continuer la mission, on est seulement au tiers des projets." Il pourrait bien mener encore la liste de sa formation, cependant "rien n’est encore décidé".

Limbourg

La bourgmestre Valérie Dejardin (La Limbourgeoise) n’a pas encore annoncé si elle allait se représenter ou non comme candidate bourgmestre. "On commence les réunions de construction de la liste et rien n’est défini actuellement."

Lontzen

Patrick Thevissen (Energie) annonce se représenter "en espérant rester… On prépare doucement les élections" du côté de Lontzen.

Malmedy

Jean-Paul Bastin (Alternative) l’avait déjà confirmé le 6 octobre dernier : "J’espère que je pourrai continuer". Cependant, le poste n’est pas défini. Il rappelle son rôle de tête de liste des Engagés aux élections régionales de juin 2024, en ajoutant: "Je rappelle tout de même que j’ai trois échevins de moins de 40 ans."

Olne

Cédric Halin (Pour Olne) est "toujours dans la réflexion" quant à la poursuite de ses responsabilités. La passion est là mais la fonction est chronophage. Dès lors, "on en reparle dans six mois".

Pepinster

Pour Philippe Godin (groupe Pepin), à la tête de la commune de Pepinster depuis 17 ans, c’est une évidence: "Bien sûr que je me représente" comme tête de liste et candidat bourgmestre.

Plombières

Nous l’indiquions le 6 juin 2023, Marie Stassen (OCP) repart "avec l’équipe" (sauf Joseph Austen) pour 2024. La liste se prépare…

Spa

Sophie Delettre (MR) affirme qu’elle ne se représentera pas. Elle tire un trait sur sa vie politique pour des raisons familiales. "Je fais le choix de ma présence d’épouse et de maman aux côtés de ma famille, qui a besoin de moi." Elle aura passé 24 ans sur les bancs du conseil et 18 ans au collège communal de Spa.

Stavelot

Thierry de Bournonville (Liste du Bourgmestre) se tâte. À un an du scrutin, sa réflexion n’est pas aboutie. "J’y pense tous les jours quand je me rase, suivant la phrase célèbre", plaisante-t-il.

Stoumont

Didier Gilkinet (Vivre Ensemble) se représentera en tant que candidat bourgmestre. "C’est une décision qui est mûrie. Je ne souhaite pas faire le mandat de trop. Ce qui m’a encouragé, ce sont les signaux positifs."

Theux

Pierre Lemarchand (IFR) sera bel et bien candidat bourgmestre en 2024. "Je pousserai la liste et Philippe Boury sera tête de liste (NDLR: sans quoi il ne se serait pas présenté). Et il a été décidé que le meilleur gagne et le citoyen choisira entre les deux candidats bourgmestre."

Thimister-Clermont

Comme déjà annoncé fin mars, Lambert Demonceau (EIC) sera tête de liste pour octobre 2024 "si toutes les conditions sont réunies et si la santé est bonne".

Trois-Ponts

Francis Bairin (Ensemble), aussi, se représentera. "Au départ, j’avais décidé que je ne resterais que pour deux mandats. Et le groupe a souhaité que je reprenne la tête de liste. J’espère en cours de mandat pouvoir lever un peu le pied, j’aurai bientôt 72 ans."

Trooz

À Trooz, Fabien Beltran fera une annonce "officielle" prochainement mais les signaux sont au vert, l’homme est favorable pour diriger la commune six ans de plus.

Waimes

Daniel Stoffels (Waimes et Vous #) n’a pas changé d’avis, il se retire: "Je vais en profiter pour prendre un peu soin de ma santé et revenir à des activités plus familiales. J’ai adoré et j’adore toujours faire le métier que je fais."

Welkenraedt

Il nous l’a dit mi-septembre, Jean-Luc Nix (Liste du Bourgmestre) sera tête de liste à Welkenraedt. Par contre, il ne souhaite plus être président la zone de secours VHP.