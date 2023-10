Un nouvel hôpital de la Clinique Psychiatrique des Frères Alexiens vient d’ouvrir à Ensival : il est dédié aux jeunes

Face à ce constat, quelles sont les solutions de soins qui s’offrent à eux ? Frapper à la porte d’un psychologue pour un suivi quelques heures par-ci par-là (mais cela peut s’avérer insuffisant) ou partir vers l’hospitalisation complète (mais qui n’est pas forcément nécessaire). Entre les deux, il n’y avait que peu de choix, jusqu’à l’émergence d’un l’hôpital de jour, spécialisé dans la santé mentale, à Ensival initié par la Clinique Psychiatrique des Frères Alexiens, rue du Château de Ruyff à Welkenradt. Une équipe a récemment investi des locaux de la rue de Pepinster pour y développer son projet. "On est installé ici depuis juillet."

Cet hôpital s’adresse aux jeunes de 15 à 24 ans. L’objectif étant de les aider à surmonter leurs difficultés, améliorer leur bien-être et leur (ré)insertion dans leur milieu de vie. "Le programme de soins s’étend du lundi au vendredi, de 9h à 16 h, sur une période d’environ trois mois" ajustée en fonction de l’évolution de chaque patient et des possibilités de transition vers des soins ambulatoires.

En individuel ou en collectif

La prise en charge comprend aussi bien des séances individuelles que de groupe. Elle couvre des domaines tels que l’éducation à la santé (alimentation, sexualité, approche du corps, prendre soin de soi), la gestion des émotions et des symptômes, le soutien scolaire ou professionnel, l’expression créative à travers "le théâtre, la musique".

Les activités corporelles – "On a aussi des soins kiné et réflexologie" – et la gestion de la vie quotidienne font également partie intégrante du programme. "Ce centre n’a pas une visée occupationnelle mais bien une visée thérapeutique. On a un programme de soins très conséquent qui peut parfois bousculer. On travaille vraiment avec ce que le jeune vit, ce qu’il nous amène, son histoire."

Une fois par semaine, les jeunes partent en extérieur découvrir une exposition, se balader ou visiter un parc animalier. "Pour le côté plus individuel, ils sont pris en charge par un(e) psychologue à raison d’une fois par semaine et un soignant référent à la même fréquence."

Un hôpital qui accueille tous les jeunes "en souffrance" à l’exception de ceux qui vivent un trouble alimentaire dont la complexité nécessite d’autres soins ou les personnes souffrant d’une déficience mentale. "La CPFA souhaite se rapprocher de la communauté et rendre les soins de santé mentale plus accessibles. Elle emboîte le pas aux évolutions politiques du moment et singulièrement à l’attention faite aux difficultés des jeunes. L’outil et les ressources humaines en charge de cette démarche mise en réseau évolueront avec le temps vers plus d’expertise. Tout ceci n’est qu’un premier pas vers une direction nouvelle", conclut la clinique.