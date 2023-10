Chez Baguette, on crée et on refait des routes, mais pas que

Et en un peu plus de 60 ans, l’entreprise en a fait, du chemin. Marcel Baguette a commencé tout seul avec son épouse, "mais il a rapidement engagé ses cousins et d’autres membres de la famille." Et depuis, l’entreprise n’a cessé de s’agrandir, pour compter aujourd’hui environ 200 salariés.

L’écologie, une priorité pour Baguette

Mais si le groupe Baguette a bien changé, ce n’est pas forcément le cas du secteur, qui travaille toujours avec les mêmes méthodes, sans faire grand cas de l’écologie. Et Florian Baguette aimerait que cette problématique soit davantage prise en considération. "On est début octobre, et les températures tournent autour de 22 ou 23°C. On ne peut pas faire comme si tout allait bien."

La société met donc en place différentes initiatives afin de réduire son empreinte écologique. "On devait renouveler le permis pour notre centrale d’enrobés, car le premier arrive à expiration. On en a profité pour faire l’acquisition d’une nouvelle structure beaucoup moins énergivore."

Mais surtout, cette nouvelle centrale, qui sera opérationnelle en avril 2024, permettra de recycler les raclages des routes. "Dans notre région, la matière première va devenir de moins en moins abondante. Est-ce que c’est une bonne idée de faire venir des barges depuis l’autre côté du pays, alors qu’on a tout ce qu’il faut sous la main ?"

L’idée est évidemment très bonne, mais pas spécialement facile à mettre en place. C’est même plutôt le contraire. "On fait face à plusieurs freins. Dans certains cas, on est obligé de traiter les raclages avant de les réutiliser. Ça représente un certain coût. Et c’est loin d’être la seule difficulté." La route est encore longue, mais Baguette est bien décidée à la parcourir.

À côté de cet ambitieux projet, l’entreprise met en place de plus petites actions. "On utilise par exemple de moins en moins de papier." C’est sûr, toutes ces initiatives ne changeront pas la face du monde, mais elles ont le mérite d’aller dans le bon sens et de coller aux valeurs prônées par Baguette.