Semaine de l’allaitement au CHC Heusy : ne pas forcer les mamans à allaiter, mais les aider à réussir malgré les difficultés

La majorité des mamans souhaitent démarrer l’allaitement, et c’est une bonne chose, parce qu’elles se sont informées en prénatal. On a une séance dédiée à l’alimentation du bébé ciblée sur l’allaitement parce que c’est la continuité biologique et c’est ce qui est recommandé par l’OMS. C’est hyperprécieux d’avoir une information éclairée pour se conforter dans le choix d’allaiter ou se dire ce n’est pas pour moi.

L’enjeu ce n’est absolument pas de forcer les gens à allaiter, mais que les mamans puissent réussir leurs projets d’allaitement parce que si elles ne sont pas bien accompagnées et informées, elles capitulent vite s’il y a des choses qui ne se passent pas bien.

Après le retour à la maison, les femmes sont aujourd’hui mieux accompagnées. Il y avait déjà un accompagnement par l’ONE et dans certains cas des sages-femmes à domicile, mais cela s’est vraiment généralisé depuis la diminution de la durée de séjour hospitalier. Les mères retournent au 3e jour ou au 4e si c’est une césarienne. L’allaitement en est vraiment à ses balbutiements, la montée de lait arrive seulement.

Pendant combien de temps allaitent-elles ?

La durée d’allaitement en Belgique n’est pas terrible par rapport à d’autres pays… À six mois par exemple, il n’y a plus beaucoup de femmes qui allaitent. L’OMS recommande un allaitement exclusif entre 4 et 6 mois et puis de continuer à allaiter avec la diversification alimentaire jusqu’à deux ans.

Beaucoup de femmes recommencent à travailler alors que l’alimentation de leur enfant n’est pas encore diversifiée, ce qui permettrait de les soulager comme il n’y aurait pas besoin de tétées en journée. Et même si c’est légal d’avoir des pauses d’allaitement, instaurer le tire-lait cela demande une énergie et une logistique terrible… C’est un déchirement pour les femmes parce que souvent après trois mois, elles sont à l’aise avec l’allaitement, les difficultés du démarrage (les douleurs aux mamelons, les problèmes de lactation…) sont parties et c’est enfin un allaitement confortable.

Le retour au travail, la principale cause d’arrêt ?

Une fois que l’allaitement est bien installé, oui. Maintenant dans les 1re semaines, c’est plus la douleur et le manque d’accompagnement. Certaines femmes ont quand même très mal aux seins, elles ont des crevasses et c’est parfois difficile de les soigner. Il peut y avoir des problèmes de production de lait aussi: le bébé ne grossit pas assez donc on introduit des compléments, puis deux puis trois… et finalement on induit le sevrage avec l’ajout excessif de compléments.

Et puis, si les femmes ne sont pas soutenues par leur conjoint, leur famille directe, cela ne dure jamais longtemps parce qu’elles perdent vite confiance. Mais chaque femme a son histoire et on n’a pas à juger !