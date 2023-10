"Nous, Belges !": la nouvelle expo noire-jaune-rouge du CTLM de Verviers (vidéo)

Retrouver les écoles

Pas moins de 450 mètres carré pour le bonheur des amateurs d’histoire, des étudiants, des familles et aussi du public scolaire dès l’âge de 5 ans. "On avait envie de proposer une exposition plus ‘scolaire’– pas dans sa conception bien sûr – mais plutôt dans le choix du sujet qui tape à l’oreille des profs. On avait un peu perdu ce public-là des suites du Covid, des inondations. On a ici un thème proche du programme scolaire".

Ce qui est d’ailleurs déjà très apprécié puisqu’à l’heure d’ouvrir ses portes, Nous, Belges ! a déjà séduit, en préréservations, énormément d’établissements scolaires verviétois et plus largement de la province de Liège.

Une exposition très ludique. ©Eda Labeye

Pédagogique et ludique

Après plus d’un an de réflexion, de recherches, de concrétisation, le CTLM dévoile une exposition à la fois pédagogique et ludique en plusieurs chapitres. Avant la Belgique, la création de la Belgique, développement industriel et succès économiques, conflits et périodes sombres, mosaïque belge sont autant de volets abordés à travers des anecdotes étonnantes, illustrations, objets, sons et images qui nous révèlent des aspects méconnus ou oubliés de notre pays. "On remonte le temps et on découvre comment la Belgique s’est construite au fil des siècles, de la préhistoire à aujourd’hui. On explore les moments clés qui ont façonné notre identité nationale et notre influence dans le monde, détaille Charline Joris, chargée de communication. On change aussi de perspective en se mettant dans la peau de personnes venues d’ailleurs. Cela fait réfléchir sur la perception de la Belgique par différentes cultures et communautés". Le CTLM fait aussi la part belle au jeu pour tester les connaissances acquises au fil du parcours. "De quoi apprendre en s’amusant dans un espace aéré et lumineux, redécouvrir notre pays de manière divertissante, recomposer les mots de l’hymne national, faire correspondre le Belge avec son invention, replacer le patrimoine sur une carte, l’arbre généalogique des Rois, jouer au Dobble", ajoute Audrey Raskin.

De nombreux jeux sont prévus pour les visiteurs. ©EdA LABEYE Philippe

Infos: 087/30 79 20 ou info@aqualaine.be