Un bain de foule à Saive pour le roi et la reine après des visites de l'entreprise Joskin et de la fondation SUSA

Le roi Philippe et la reine Mathilde étaient en visite dans notre région ce jeudi 5 octobre 2023. Les souverains se sont d'abord rendus à l'entrepise soumagnarde Joskin, leader mondial dans le transport agricole. Après une table ronde en compagnie des fondateurs, Victor et Marie-José Joskin, de leurs enfants, Didier, Vinciane et Murielle, aujourd'hui à la tête de l'entreprise, ils ont pu découvrir les différents pôles de l'usine et échanger avec les employés et les ouvriers.