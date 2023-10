Spa: un premier coup de pelle donné au lac de Warfaaz

Cela faisait un bout de temps que les Spadois attendaient que les choses bougent au lac de Warfaaz, vidé en 2022 pour réaliser des travaux de rénovation. Les inondations ont, en effet, fragilisé le barrage et des risques d’effondrement existaient. La Ville de Spa se réjouit ce 4 octobre sur ses réseaux qu’un premier coup de pelle ait été donné sur le site ce lundi 2 octobre 2023. Cette 1re phase de travaux a pour but de créer "une piste d’accès au lac afin de finaliser les études de stabilité et d’étanchéité du barrage et du déversoir, mais également afin de préparer l’évacuation des boues sédimentaires". Cette piste restera en place jusqu’à la fin du chantier. Les travaux de rénovation à proprement parler doivent quant à eux débuter au printemps 2024. Ils consistent en: l’évacuation des boues, le dimensionnement du bassin de décantation amont, le redimensionnement du nouveau système de double vanne imaginé par le bureau d’étude et la définition d’une orientation des enjeux majeurs pour l’étude paysagère. "Lors de ces travaux d’évacuation des boues, des camions et engins de chantier vont traverser des centaines de fois le piétonnier du lac à son croisement avec la future piste", met en garde la ville.