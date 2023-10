Florence, une Verviétoise de 23 ans, a réalisé un service citoyen: "une expérience au top" (vidéo)

Pendant 6 mois, la jeune femme a pu effectuer deux missions: une de 5 mois au Terrain d’Aventures de Hodimont, pour de l’animation, et une d’un mois au sein du Contrat de Rivière Amblève, à Stavelot, dans le domaine de l’environnement. Deux domaines dans lesquels elle n’avait pas d’expérience. "Comme on est bénévole, on n’a pas vraiment de pression. On peut découvrir les choses à notre rythme."

Florence s’est sentie assez vite dans son élément. "Au Terrain d’Aventures, j’ai trouvé les enfants très touchants. J’étais heureuse de pouvoir égayer leur fin de journée et leur donner le sourire." Activités après l’école, aide aux devoirs, stage pendant les vacances, elle a tout essayé, sous l’œil bienveillant de l’équipe du Terrain d’Aventures et d’un tuteur issu de la Plateforme du service citoyen. "C’était une expérience au top, tant au niveau professionnel, comme j’ai appris des techniques d’animation, qu’au niveau relationnel", confirme-t-elle.

Son passage auprès du Contrat de Rivière Amblève lui a plu tout autant. "C’était la période des plantes invasives. On était donc sur le terrain, en bord de rivière, pour retirer les plantes. Il y avait également une partie d’inventaire et d’encodage." Pour les organismes d’accueil, le service citoyen est aussi intéressant. "C’est bénéfique. Ces jeunes nous sont d’une grande aide. Il y a tellement de richesse dans les échanges, explique Abdel Zouzoula, animateur au Terrain d’Aventures. On aime beaucoup avoir leurs retours: cela nous permet de nous réajuster."

Durant ces 6 mois, des formations sont aussi dispensées et rassemblent tous les jeunes de la promotion. "J’étais contente de rencontrer d’autres jeunes dans le même cas que moi. Tout le monde a été super. Il n’y a aucun jugement", explique-t-elle.

"Il y a tout à y gagner"

En plus de garder un bon souvenir de cette expérience, Florence Lemoine y voit aussi un peu plus clair pour la suite. "J’ai vraiment envie de travailler dans l’environnement." Elle postule actuellement dans diverses ASBL de ce secteur. "J’aimerais également suivre une formation de guide nature."

Le service citoyen, elle le conseille donc à tous. "Si on hésite, il faut le faire. Il n’y a rien à perdre mais tout à y gagner. Tu découvres de nouveaux horizons et tu apportes quelque chose à la société", conclut-elle.

Des séances d’information organisées à Verviers et Malmedy

Pour la première fois, une promotion sera lancée ce 14 novembre pour l’arrondissement de Verviers. Plusieurs séances d’information seront données à Malmedy (le 9 octobre, à 14 heures à la MJ La Fabrik) et à Verviers (le 23 octobre, à 14 heures, au Hub créatif au Grand Bazar et le 31 octobre, à 14 heures, à l’Espace Wallonie, rue Coronmeuse). Les jeunes de 18 à 25 ans qui seraient tentés par l’expérience peuvent s’y inscrire.

Le service citoyen peut se faire, au choix, dans un organisme d’accès à la culture et à l’éducation, d’aides aux personnes, d’éducation par le sport ou dans le domaine de l’environnement. Le jeune conserve son statut (demandeur d’emploi, étudiant…) et perçoit une indemnité à hauteur de 10 € par jour. Un accord avec le Forem permet aussi d’être exempt de recherche d’emploi durant ces 6 mois. Et ce bénévolat compte pour le stage d’insertion. "Les déplacements sont remboursés à raison de 100 € max par mois", précise Simon Bauduin, chargé de mobilisation. Enfin, le jeune bénéficie d’une assurance et de 2 semaines de congé indemnisé. Un séjour d’intégration, des formations, des ateliers et des moments d’échange viennent compléter l’expérience. "Six mois après le service citoyen, 70% des jeunes ont repris des études ou trouvé un job."

https ://service-citoyen.be, inscription en haut à droite.