Première édition du festival du livre et de la BD, à Verviers

"C’était un peu un rêve pour moi qu’il y ait une espèce de renaissance d’un festival digne de ce nom et qui puisse perdurer dans le temps", se réjouit un des co-organisateurs de l’événement, Gaspard Talmasse, auteur de bandes dessinées et membre du Comptoir des ressources créatives (CRC). L’idée de ce festival s’est concrétisée à la suite d’une réunion en décembre 2022 rassemblant plus d’une quinzaine d’auteurs, de bédéistes et d’illustrateurs ainsi que le libraire verviétois de La Traversée, Bernard Quickels.

Les libraires indépendantes aussi seront à l’honneur lors de ce festival du livre et de la BD à Verviers, avec La Traversée partenaire de l’édition, Bernard Quickels. ©EdA Philippe Labeye

"Il y avait vraiment cet engouement surtout de la part des auteurs, ce besoin de diffusion était fort présent. Le projet a commencé presque tout de suite." Ce sont au total 54 auteurs qui seront présents dans la grande salle de l’école secondaire verviétoise. "On a eu une demande bien plus importante par rapport à ce qu’on avait prévu. On a tout de même dû faire un choix parmi les propositions qu’on a reçues." Finalement, c’est une majorité d’auteurs de l’arrondissement verviétois qui ont été retenus pour cette première édition, avec environ une vingtaine d’auteurs de BD. "Il se trouve qu’en Belgique francophone, c’est culturellement plus développé que la littérature classique."

Outre la BD et la littérature, il y aura de l’illustration jeunesse, des ouvrages sur le développement personnel, des livres photographiques ou encore des publications destinées à la petite enfance. "L’ASBL (NDRL: le CRC) aide pour l’accès à la professionnalisation, c’était donc important d’avoir des professionnels qui se mettent en lien avec les auteurs amateurs ou en devenir, notamment les autoédités."

À savoir, tous les auteurs seront présentés sans distinction de statut. Depuis quelques semaines, leurs portraits seront d’ailleurs diffusés sur la page Facebook Nouvelle Page, afin que les visiteurs aient un avant-goût du festival. "Les 54 auteurs devraient tous être présentés avant que le festival ne commence le samedi."

René Hausman

Le premier parrain de ce festival verviétois sera une figure emblématique de notre arrondissement à savoir René Hausman, à titre posthume.

René Hausman sera le parrain posthume de cette première édition, une évidence pour les organisateurs, sa veuve sera présente. ©EdA Philippe Labeye

"Symboliquement, il a insufflé une énergie assez importante chez beaucoup d’auteurs notamment de BD et d’illustrateurs. Il était extrêmement sympathique et enclin à partager son expérience." L’auteur Gaspard Talmasse confie que René Hausman est l’un de ceux qui lui ont donné envie de se lancer. Les visiteurs auront l’occasion de (re)découvrir une interview encore actuelle "dans laquelle, il était aussi parrain de l’édition. Il insiste sur le fait qu’il doit y avoir plus d’initiatives comme celle-là à Verviers. C’est un discours qu’il aurait encore pu tenir aujourd’hui".

À noter enfin la présence de Myriam Leroy qui viendra présenter son ouvrage Les yeux rouges, le dimanche 8 octobre à 14 heures, lors d’une conférence.

Infos: 7 et 8 octobre, rue Thil Lorrain, 1-3 à Verviers, de 10 heures à 17 heures, PAF : 3 € à partir de 12 ans, une entrée sera valable les deux jours. Un tote bag offert aux 300 premiers visiteurs

Quelques animations pointées par Gaspard Talmasse…

La bibliothèque de Verviers proposera une exposition inédite de vieux livres verviétois. ©EdA Philippe Labeye

Le programme de cette première édition est chargé, dans les classes adjacentes du hall d’entrée de l’école Thil Lorrain, il y aura des animations. "Le club Manga de Verviers y sera présent pour présenter les mangas, il y aura aussi un atelier BD le dimanche matin", souligne Gaspard Talmasse, co-organisateur du festival. L’atelier sera animé par Julien Lambert de 10 à 12 heures.

"Des auteurs professionnels proposeront de dessiner un personnage." Pour cela David Boriau et Goum seront là le dimanche 8 octobre de 14 heures à 15 h 30.

Dans la salle des fêtes aussi il y aura une exposition de vieux livres proposée par la bibliothèque de Verviers. "Ce sont des livres qui sont habituellement dans les caves".

En plus de tout cela, il y aura enfin des conférences et des rencontres tout le week-end. Le programme complet est à retrouver sur Facebook.

La liste de tous les auteurs présents

François Walthéry ; David Boriau ; Nelly et Anne de Sturler ; Stibane ; Olivier Pirnay ; Léna Mariel ; Chris Damaskis ; Stéphane Dizier ; François Caucheteux ; Sophie Lafay ; Christine Renier ; Marc Elsen ; Stéphanie Delville ; Pierre Pinon ; Edmée de Xhavée ; Alice Fischer ; Capia ; Yassine Hejjamy ; Eva Binamé ; Georges, Benjamin, Luc et Alice Van Linthout ; Gaspard Talmasse ; Nathalie Troquette ; Abdel de Bruxelles ; Laura Amorosi ; Myriam Moray ; Myriam Leroy ; Manon Textoris ; Arnold Couchard ; Léa Blondiau ; Jacques Breuer ; Sarah Capricci ; Didier Chardez ; Cédric de Tender ; Benoît Deliège ; Jérôme Eeckhout ; Laurence Grignard ; David Heck ; Brigitte Jacques ; Lucie Jamar ; Philippe Jarbinet ; Eve Kapem ; Julien Lambert ; Sylvain Lauwers ; Catherine Sousa ; Suzel Swinnen ; Dominique Van Cotthem ; Paolo Zagaglia; Corentin Gabarelle ; Pauline Drion; Françoise Duesberg ; Martin Jamar ; Lucie Jamar ; Déborah Lorguet ; Benjamin Mutombo ; Justine Paque ; Gilles Renneson ; Gabriel Ringlet ; Caroline Vzlentiny et Empaj Éditions.