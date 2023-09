Une fanfare un peu déjantée à Verviers ? C’est l’idée du centre culturel

Musicien autodidacte, ce constat couplé à l’envie de renouer davantage avec la musique, a poussé l’animateur à lancer un appel aux musiciens en vue de trouver des pépites et de créer cette fanfare de toutes pièces. "Je n’aime pas le terme fanfare parce que ce n’est pas exactement ce qu’on veut créer", précise-t-il. Mais il fallait bien trouver un mot pour expliquer que le centre culturel cherche à monter un groupe musical. "Cette idée me trotte en tête depuis un moment déjà. Là, on se met en quête de personnes."

Aucun "bémol"

Et c’est un appel aux musiciens de "tous bords" qui est lancé, aucun critère quel qu’il soit n’est requis pour rejoindre l’aventure. L’idée étant de créer quelque chose d’éclectique à tout point de vue. "Une de nos missions est aussi de tendre vers l’interculturalité". Âge, sexe, culture, type d’instrument, tout le monde est le bienvenu quel que soit son niveau dans cette fanfare "made in Verviers". " On peut trouver des solutions pour amplifier différents instruments. J’ai eu une demande pour un violon ou un accordéon. On peut tout imaginer, du banjo, du ukulélé, créer des charrettes, des amplis sur batterie, on peut bricoler, trouver des parades pour sortir un peu des cuivres ou des percussions qu’on a l’habitude de voir" mais qui seront évidemment aussi les bienvenus.

L’idéal serait "de compter un noyau dur de 10-15 musiciens. On a déjà pas mal d’intérêt suite à une publication sur les réseaux sociaux. Pour le reste, ce serait modulable. L’idée n’étant pas d’être forcément présent à toutes les répétitions" ni sur tous les événements, comme la grande brocante du lundi de Pâques, le nouveau festival Chic-Chac des arts de rue ou encore l’ouverture de saison du centre culturel. Et bien d’autres.

Le conservatoire entre dans la danse

Un projet qui a tout de suite séduit le conservatoire de Verviers qui "mettra tout en œuvre pour le soutenir. On sent qu’il est prêt à mettre à disposition des locaux pour les répétitions, des professeurs. Il faut voir la tournure que tout cela va prendre" sachant que les acteurs culturels ne manquent pas sur le territoire verviétois pour donner un coup de main. "On pense aussi au centre culturel de Dison" à travers ses ateliers. "On peut aussi imaginer développer des idées avec les Maisons des jeunes. Cela peut être un projet très transversal."

Deux séances informatives

Envie d’écrire cette nouvelle partition avec le centre culturel ? Ce dernier propose une première prise de contact informative le 18 octobre à 16 heures et une autre à 18 heures dans ses locaux du boulevard des Gérardchamps, à l’Espace Duesberg. Si vous ne pouvez pas assister à ces séances, " toutes les idées et remarques sont les bienvenues" à l’adresse dgu@ccverviers.be