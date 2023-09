Des collages pour défendre le droit à l’avortement à Verviers

Mercredi 27 septembre 2023 dans la soirée ou dans la nuit, des messages en défense du droit à l’avortement ont été placardés à Verviers. On peut lire "l’IVG sauve des vies", "un enfant égal un choix, l’IVG égal un droit" ou encore "l’IVG égal un droit fondamental" et "mon corps, mes choix, mon droit". On retrouve ces messages dans différents endroits de la ville, au palais de Justice, au rond-pont entre la rue Lucien Defays et le boulevard des Gérardchamps (près du cinéma), près du rond-point Amiral Jean Brasseur-Kermadec. Probablement une action symbolique en ce 28 septembre, journée internationale de lutte pour le droit à l’avortement.