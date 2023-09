Malmedy: des centaines d’ancêtres à Intermills

Les amoureux des véhicules anciens, 25 ans et plus, vont être à la fête ce samedi 30 septembre et ce dimanche 1er octobre 2023. Le sympathique organisateur, qui tout au long de l’année parcourt la Belgique et les pays limitrophes pour découvrir des trésors dans des bourses et pour attirer des marchands et des collectionneurs chez nous, annonce quelques nouveautés. "Les visiteurs admireront dans le hall de la Scène à Intermills, une Porsche 917 R, une Lancia Stratos R, une Ford GT 40, une Formule Ford avec le moteur avant, un exemplaire très rare et 2 Alpha.