Un beau chèque des Lions pour l’ASBL Vivie

Fondé en 2013, cet espace dédié aux patients atteints du cancer est un lieu de ressourcement et de relaxation où sont dispensés des soins de bien-être, complémentaires aux soins curatifs. Situé rue de Liège à Verviers, il accueille des patients de tout l’arrondissement.

Joseph Cloos, initiateur du projet et président de la zone 21 a remis un chèque de 25 000 euros à Marc Elsen et Régine Simonis, représentants de cette association. Ce don permettra à celle-ci d’améliorer l’accueil et ses missions sachant que tout l’encadrement proposé est entièrement gratuit.