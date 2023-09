Découvrir une Maison des jeunes proche de chez soi

À cette occasion, les milliers de jeunes et les équipes d’animation qui œuvrent quotidiennement à leurs côtés invitent le public à les rencontrer dans leurs locaux, à découvrir la richesse et la diversité des activités qui y sont développées, des actions qui y sont menées et surtout à partager un moment placé sous le signe de la convivialité.

Dès 2020, face à un constat généralisé de méconnaissance des MJ, la Fédération des MJ et son réseau ont souhaité renforcer la visibilité du secteur MJ, du travail et des actions qui s’y développent au quotidien.

L’objectif était de montrer l’étendue des possibles en favorisant une meilleure connaissance de ce secteur auprès du plus grand nombre… Dès 2021, les 3 fédérations de Maisons de jeunes, à savoir FMJ, FCJMP et FOr’J, ont décidé de collaborer pour déployer davantage cette action.

Durant 3 ans, toujours le 27 septembre, chaque MJ a donné rendez-vous à un public élargi dans son lieu d’accueil et de création. Notamment les jeunes ainsi que les médias, la population locale, les instances politiques, les partenaires, les voisins, etc.

Suite au succès des 3 premières éditions et de leur analyse, il a été décidé de fixer cette journée le dernier samedi du mois de septembre pour les 3 éditions à venir de 2023 à 2025 inclus.

Cette année, la Journée des Maisons de jeunes aura donc lieu le samedi 30 septembre. L’objectif de cette journée ne change pas, valoriser les actions menées par, pour et avec les jeunes en MJ.

Ce sont 135 maisons qui mettront chacune en place un programme d’activités spécifique: accueil convivial, animations, concerts, spectacles, repas, dégustations, démonstrations, expositions,…

Infos: www.passealamaison.be