Une histoire d’enfance

Dès son enfance, Michel Danthinne appréciait le milieu des abeilles, sans au début, penser à en faire une profession. "Je suis tombé dedans quand j’étais enfant, c’est un peu un rêve de gosse finalement d’être apiculteur. J’allais tous les ans avec ma grand-mère à la Panne, et à l’époque, il y avait le Meli Park. C’était un parc dédié aux abeilles. Il y avait par exemple des ruches vitrées, cela me passionnait de les voir, de regarder la reine, etc. Ce sont des insectes très organisés. J’ai toujours voulu avoir des abeilles, et j’étais certain que j’en aurai un jour. Après, de là à en vivre, non. Quand on est enfant, on ne se dit pas toujours qu’il faut exercer une activité dans le but d’en vivre, c’était quelque chose que j’adorais. Je vis de ce que j’aime finalement." Après deux ans de cours d’apiculture à la Fédération Royale Provinciale Liégeoise d’Apiculture, Michel Danthinne a décidé de mener cette activité à temps plein. "C’est une passion plus qu’un travail. Elle a pris de l’ampleur et j’ai décidé d’en vivre."

Une activité prisée en Belgique

De nombreux citoyens se lancent dans l’apiculture pour différentes raisons, que ce soit par plaisir, ou pour pouvoir se professionnaliser dans l’avenir. "C’est une activité qui est totalement atypique. Je ne me considère d’ailleurs pas comme un apiculteur professionnel. Pour moi, en Belgique, il est presque impossible de vivre de l’apiculture." C’est un métier qui dépend de la météo, et celle-ci n’est pas toujours optimale en Belgique. Et pour Michel Danthinne, le prix du miel est bas dans notre pays comparativement à nos voisins européens par exemple. "En Belgique, il y a beaucoup d’apiculteurs, 10 000 inscrits actuellement à l’Afsca d’après les derniers chiffres officiels, soit un apiculteur pour 1150 habitants, c’est énorme et le marché est saturé aujourd’hui. La majorité des gens font ça comme hobby, ce qui était mon cas également au début, ce qui est très bien. Mais le prix n’est pas le même quand on fait et vend du miel pour son loisir. On essaye de rentabiliser ses achats de matériel, pouvoir continuer à vivre sa passion et c’est tout. Mais c’est compliqué pour ceux qui veulent devenir plus professionnels et assumer les charges liées à un statut indépendant." Il y a donc une disparité des prix qui peuvent apparaître entre un professionnel et un hobbyiste.

Quel est le rôle de l’apiculteur ?

Les abeilles mellifères qui produisent du miel dans les ruches de Michel Danthinne y vivent toute l’année. Contrairement à ce que l’on pourrait croire, durant l’hiver, les abeilles sont bel et bien toujours dans leur habitat. "La température nécessaire dans une ruche est 37 degrés en période de ponte, mais en hiver, il fait 10 degrés, c’est la température minimum." Les abeilles vivent d’ailleurs plus longtemps durant la période froide. "Elles ne vivent que 40 jours durant l’été et le printemps. Les abeilles d’hiver vivent plusieurs mois, elles vivent sur les récoltes de leurs congénères de la haute saison". Le rôle de l’apiculteur est la surveillance de ses colonies. "Une bonne ruche peuplée compte entre 80 000 à 100 000 abeilles, quand les colonies sont fortes. Plus la reine pond, plus il y aura d’abeilles et par conséquent du miel." Il ne faut cependant pas qu’un essaimage se produise, c’est-à-dire qu’en cas de manque de place dans la ruche, la reine puisse s’en aller, emportant avec elle la moitié de la colonie, ce qui ne permet pas d’avoir du miel en suffisance. "Il faut suivre ses colonies tous les 7 jours, afin de voir si tout se passe bien. Je récolte deux fois l’année vers la fin mai et mi-juillet." Michel Danthinne prélève donc les cadres (l’endroit où le miel est présent, prêt à être récolté), qui se trouvent dans la ruche. Grâce à plusieurs machines, il fait couler le miel et le mélange pendant "quelques semaines afin d’obtenir un miel crémeux et tartinable ". Ensuite, il prépare la mise en pot et la commercialisation. Et hors de question d’y ajouter quoi que ce soit. "Le miel est le seul produit alimentaire soumis à un Arrêté Royal. La définition est très stricte: c’est un aliment naturel récolté par les abeilles, etc. On ne peut rien ajouter au miel comme on a malheureusement tendance à le voir de plus en plus chez certains apiculteurs peu scrupuleux."

"Les abeilles sont toutes essentielles à l’écosystème"

Didier Brick, président de la Fédération Royale Provinciale Liégeoise d’Apiculture, répond à toutes les questions sur les abeilles.

Didier Brick, quelle est la différence entre les abeilles sauvages et celles qui font du miel ?

L’essentiel des abeilles sauvages sont des abeilles solitaires. Elles ne font pas de miel et ne vivent pas en colonie. Il existe encore des colonies férales, c’est-à-dire des abeilles mellifères strictement sauvages qui vivent dans des troncs d’arbre et qui ne sont pas gérées par l’Homme. Mais en Belgique, vu notre densité de population, l’urbanisation de l’habitat, etc. ce sont souvent des colonies qui étaient en ruche et qui se retrouvent à l’état sauvage mais elles ne tiennent pas le coup très longtemps. Nos abeilles sont victimes de la pression du Varroa, un acarien arrivé il y a une quarantaine d’années en Belgique, d’Asie. Une colonie qui n’est pas gérée et traitée va peut-être vivre un ou deux ans et ensuite mourir. Le frelon asiatique est aussi un danger majeur pour les abeilles, et nous constatons bel et bien sa présence. Les solitaires ne vivent pas en colonie, on a certaines espèces vivant en colonie comme les bourdons, qu’on ne va trouver qu’une partie de l’année car ce sont seulement les reines fécondées qui passent l’hiver. Nos abeilles mellifères vivent en colonies toute l’année.

Les abeilles mellifères ne vivent donc que dans les ruches de nos jours ?

Aujourd’hui oui, vu les conditions environnementales. Sauf exceptionnellement un essaim, mais la possibilité de stocker assez de nourriture pour l’hiver et résister aux agresseurs est quasi nulle sur le long terme.

Pourquoi les abeilles sont-elles essentielles à l’écosystème ?

Les abeilles sont toutes essentielles à l’écosystème, qu’elles soient solitaires ou mellifères. Leur rôle est la pollinisation donc la reproduction de toutes les plantes à fleurs. Au cours de l’évolution, cela fait 130 millions d’années que les plantes à fleurs se développent à la surface de la terre et qu’en parallèle – car c’est vraiment une symbiose – ces insectes pollinisateurs ont évolué pour être de plus en plus performants pour récolter le nectar et les fleurs. Celles-ci ont aussi évolué pour être plus attractives et se faire féconder par le passage des abeilles. En Belgique, nous avons près de 250 espèces d’abeilles solitaires pour une seule sorte d’abeille mellifère. Elles vont visiter des plantes différentes en fonction de différents critères. Elles sont toutes utiles et complémentaires.

Pourquoi parlons-nous de disparition des abeilles ?

Le problème majeur est la disparition de leur habitat. L’urbanisation a pour effet que nous arrachons beaucoup de haies, d’arbres, etc. pour bétonner. Au niveau agricole, on met des sélectifs dans les prairies, on coupe les haies également etc. Les gens aussi participent à ce phénomène, on met des tondeuses robot qui tournent en permanence etc. Tout cela ça devient des déserts verts.

Cela touche aussi bien les abeilles mellifères que solitaires ?

Oui. Pour les mellifères, il y a un apiculteur derrière pour remédier à un éventuel problème environnemental. Si du jour au lendemain, il n’y avait plus d’apiculteurs en Belgique, je pense que les abeilles mellifères seraient en disparition.