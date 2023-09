On est essentiellement un club d’obéissance, on donne des cours pour apprendre aux chiens le rappel, la marche au pied, le rapport d’objet, des positions… Il y a des cours d’agilité le samedi, mais ce n’est pas dans l’optique de concourir. C’est plutôt familial.

Combien de maîtres sont actuellement inscrits au club ? Est-ce qu’il y a un profil qui se démarque ?

Il y a entre 150 et 200 inscrits. Mais ils ne sont pas toujours présents, cela varie en fonction de la météo. Il n’y a pas vraiment plus de femmes ou d’hommes ou de récurrence au niveau de l’âge. Mais on ne prend pas les maîtres en dessous de 18 ans, pour une question d’assurance.

Est-ce qu’il y a des tendances au niveau des chiens, des races qui reviennent beaucoup ?

C’est beaucoup de gros chiens, des chiens de berger: allemands, australiens, malinois, des border collie. Et puis de plus petits chiens comme le beagle, le cocker…

Ce sont le plus souvent des chiots ?

Quand ils viennent tout petits, c’est pour une obéissance de base: marcher au pied et surtout leur apprendre à revenir rapidement quand on les lâche et qu’on les rappelle. On commence l’école du chiot à 2 mois et demi jusqu’à 6 mois maximum, puis c’est directement des cours pour chiens adultes.

Le mieux, c’est de commencer chiot bien sûr. Malheureusement, les gens viennent en général quand le chien a un problème. Ce sont souvent des problèmes de sociabilité, ce sont des chiens qui peuvent être parfois agressifs envers les autres, ou des chiens peureux…

Le dressage, c’est très important, c’est une question de sécurité pour tous. On le voit tout de suite en balade à sa réaction si un chien a suivi le dressage ou pas. En rue, on voit des gens qui ne savent pas tenir leur chien… et le dressage permettrait que cette activité devienne plus agréable pour le maître et pour le chien. Il y en a aussi qui vienne pour ça, parce qu’ils ne savent pas sortir leur chien tellement il tire.

Si on n’a pas commencé le dressage jeune, est-ce que cela peut se rattraper ?

On peut commencer avec un chien adulte, bien sûr, mais la période d’accommodation entre deux mois et 4-5 mois, c’est vraiment la plus importante chez le chien. C’est à ce moment-là qu’il va retenir un maximum de choses, que ce soit positif comme négatif. S’il a de bonnes expériences, tant mieux. S’il en a des mauvaises, cela peut poser des problèmes, il peut s’en souvenir toute sa vie. C’est la période la plus intéressante, évidemment, mais, moi, par exemple, j’ai commencé le dressage avec un chien quand je n’y connaissais rien et qui avait un an. Il retiendra moins facilement, mais tout dépend de la race du chien aussi. Il y a des races qui sont plus aptes à travailler et à obéir que d’autres, comme le border collie, qui va retenir plus facilement et être beaucoup plus au travail qu’un husky.

Comment les méthodes d’apprentissage ont-elles évolué depuis un siècle ?

Il y a cent ans, on n’était pas du tout un club d’obéissance. On était un club de ring, c’est de mordant… une discipline où l’on apprend son chien à défendre son maître, à chercher quelqu’un, à aboyer, à prévenir à mordre… On est exclusivement sur l’obéissance, maintenant. Et on est sur la méthode traditionnelle: s’il faut utiliser la laisse, on le fait, on corrige avec des longes, on ne laisse pas le chien faire ce qu’il veut, on réagit avant.

Pour les chiots, on est dans une méthode positive: on travaille avec beaucoup de nourriture, avec du jouet, et on essaie que toutes les expériences soient positives. On essaie que les chiots soient toujours contents de le faire, on ne les oblige pas. Par la suite, quand ils sont plus âgés, il y a plus de restrictions et de règles.