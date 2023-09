Olne : la cigogne, le dernier dada de ce fan d’ornithologie depuis 60 ans

Dans la grande presse, on a souvent tendance à mettre en évidence les catastrophes et à parler des espèces qui diminuent. Mais on oublie de parler aussi de celles qui sont en augmentation et de celles dont la population reste tout à fait stable. La plupart des espèces qui sont en diminution sont les espèces des cultures en Hesbaye, des champs de betteraves, de froment, de céréales, de maïs. Là, il y a plusieurs espèces comme la perdrix, la caille, le bruant jaune, la linotte, le pipit farlouse, le bruant proyer qui sont en diminution très forte mais il y a des espèces en augmentation, comme les rapaces, les oiseaux d’eau et même des espèces qui sont en augmentation spectaculaire comme la cigogne blanche.

Il y a 30 ans, on cherchait la buse ou l’épervier dans le Pays de Herve et on était content d’en trouver quelques-unes. Aujourd’hui, il y en a à peu près partout.

À quoi est-elle liée cette diminution de certaines populations ?

C’est une bonne question, mais c’est difficile d’y répondre. On peut avancer différentes hypothèses comme l’emploi de pesticides en agriculture, d’insecticides, d’herbicides,… mais cet emploi était beaucoup plus virulent il y a une cinquantaine d’années, à l’époque du DDT (NDLR : produit chimique servant d’insecticide) qui a provoqué la disparition du faucon pèlerin en Belgique. Aujourd’hui, il est revenu et se porte très bien, il niche dans nos villes, même à Verviers ( NDLR : et aussi à Aubel). Cela veut dire que le DDT ne cause plus autant de dommages qu’à cette époque-là. Mais on continue à souligner l’usage des pesticides, la rationalisation de l’agriculture, et puis, bien sûr, tout le monde en parle, le réchauffement climatique. Mais là aussi, c’est pour moi une hypothèse, parce qu’il y a des espèces méridionales, du sud de la France, comme le serin sini ou le bruant proyer qui sont en diminution chez nous alors qu’ils devraient augmenter avec le réchauffement climatique.

Une des cigognes de Wégimont, immortalisée en juin dernier par Didier Rabosée. ©Didier Rabosée

Qu’en est-il de l’évolution de la population des cigognes blanches ?

C’est un peu mon dada pour le moment, je prépare justement un article pour le bulletin AVES (NDLR : pôle ornithologique de Natagora) sur l’évolution récente des populations de cigognes blanches en Wallonie. Il y a indiscutablement une dynamique positive dans l’Europe du nord-ouest. En France, tout le monde parle des cigognes d’Alsace parce qu’en 1970 il en restait moins de dix couples. Aujourd’hui, il y a 5000 couples de cigognes blanches nicheuses en France, 1500 aux Pays Bas et un peu plus de 200 en Belgique, dont la majorité dans le nord du pays parce qu’il y a plus d’eau. En Wallonie, il n’y en a pas encore énormément, mais il y en a, comme à Wégimont depuis quelques années (NDLR : il y a eu un jeune à l’envol cette année contre trois l’année dernière). Il y a aussi une cigogne qui a niché à Dolembreux, au bord d’une nationale entre les bagnoles, c’était spectaculaire! Mais il y a eu un problème cette année et la femelle n’a pas pu revenir. Il y a aussi cinq couples au Monde Sauvage d’Aywaille. Le plus gros de l’effectif des cigognes en Wallonie, c’est à Pairi Daiza où l’on a compté 53 couples nicheurs. Parfois, on s’en détourne avec dédain en disant que c’est dans un zoo donc que ce sont des animaux domestiques, 95%, si pas toutes, partent en hiver, migrent. On les bague et après les avoir lues, on a pu démontrer qu’il a des cigognes qui viennent d’Allemagne, des Pays-Bas, de France,... Ce ne sont pas du tout des oiseaux domestiques, ce sont des oiseaux sauvages qui se nourrissent par eux-mêmes, même si de temps en temps certains leur donnent un supplément de nourriture. Ils savent voler, partent en migration, ils sont tout à fait libres.

Notre région se prête-elle à l’espèce ? De quoi a-t-elle besoin pour s’installer ?

La cigogne blanche aime bien l’eau, pas trop, mais quelques étangs un peu sauvages avec de la végétation. Elle aime bien les prairies, les friches où elle peut trouver des insectes dans les hautes herbes ( NDLR : Natagora Pays de Herve a installé un mât à cigogne dans la réserve de la vallée de la Gueule). Pour ça, le Pays de Herve, est une bonne région. Il y a des prés, des haies, des bocages et quelques petits étangs ici et là, à Wégimont il y en a plusieurs et ce n’est pas un hasard !

Une conférence le 5 octobre

Didier Rabosée donnera une conférence le 5 octobre prochain, à 20 h, à l’espace culturel de Hansez, dans le cadre du cycle de conférences olnoises organisées par la Commune. Elle a comme thème "La migration: ses records et ses mystères".

"On ne peut pas dire que la migration soit ma spécialité, mais disons que j’ai eu l’occasion à un moment donné pour Natagora Pays de Herve et AVES Liège de préparer un exposé sur la migration des oiseaux. Je parle d’abord des techniques qui permettent de suivre leurs déplacements d’une manière très précise, de la route que les oiseaux suivent, à quelle époque, des différents records de distance,… Et, en fin de partie, je m’intéresse à la question que tout le monde se pose: comment font-ils pour trouver leur chemin… Il y a tout une série d’hypothèses", explique l’Olnois.

Informations et inscription recommandée: Service Communication de la commune d’Olne – 087/26 02 81 ou astrid.huyghe@olne.be