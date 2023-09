Insécurité, insalubrité et mendicité au centre-ville de Verviers: quelles solutions ?

14 postes ouverts

Le mayeur Alexandre Loffet a rappelé que les effectifs pédestres avaient été renforcés il y a de ça quelques mois. Ce dernier soulignant l’importance de compter "des policiers supplémentaires sur le terrain", ce qui sera le cas dès octobre avec un maître-chien en plus sur la zone notamment. "Par ailleurs, 14 postes pour atteindre la norme opérationnelle minimale ont été ouverts. On a mis les budgets pour obtenir des inspecteurs supplémentaires. Cinq vont arriver en priorité via des détachements et on a commencé des recrutements externes. Ils vont être formés pour entrer dans la zone, cela prend à peu près un an. On a un problème sur le centre-ville avec un besoin de présence policière, on le comprend bien". Il est "temps d’agir, relance Luc Demarche. Ça fait des années que je tape sur le clou". Au-delà de la présence policière, les commerçants recevront une liste de numéros ou de boîtes mail à contacter en cas de problème. "On nous a bien dit qu’au moindre souci, on devait contacter les personnes compétentes, ce qu’on ne fait pas toujours. Ce qui permettra d’avoir des statistiques pertinentes et pouvoir intervenir là où c’est nécessaire", termine le représentant des commerçants Luc Demarche.

Les dépôts clandestins, la mendicité, la problématique des squats et des marchands de sommeil ont été abordés. "On a intensifié la réactivité et les arrestations par rapport à ces faits. On a aussi créé une section drogue spécifique à la zone Vesdre et on fait beaucoup de prévention avec le CPAS et le plan de prévention via le local d’accueil pour orienter les gens vers des cures. Il y a aussi une action menée qui doit s’amplifier sur les squats et le mauvais logement. Avec les bourgmestres de Dison et de Pepinster, nous attendons une réunion avec le parquet pour discuter de la problématique de la toxicomanie sur le territoire. Un autre aspect, sans tomber dans la stigmatisation c’est qu’ivresse et toxicomanie – en ce compris le deal – sont les faits d’une majorité de personnes en séjour irrégulier avec un risque de récidive important. Il doit y avoir un suivi à ce niveau-là".

Alexandre Loffet en est bien conscient, "la sécurité doit être la priorité absolue à Verviers, elle conditionne tout le reste !" Ce que ne contrediront pas les commerçants verviétois qui ont bien compris que la "Ville fait ce qu’elle peut", conclut Luc Demarche.