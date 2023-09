Cambriolage dans la buvette de football de Goé: "Ils ont pris l’essentiel !"

Les malfrats auraient envahi la buvette de foot par cette fenêtre. ©-Comité RFC Goé

Les dégâts sont tout même importants: une vitre cassée, vol d’un ordinateur, d’une sono, des éclairages lumineux et d’une tablette toute neuve. "Ils ont vraiment pris l’essentiel, ils étaient sans doute à pied comme le pont est encore en réparation, aucun véhicule ne peut y passer."

Tous les locaux de la buvette ont été visités, même les vestiaires, indique le comité. Le montant du butin n’a pas encore pu être estimé à ce stade. Heureusement, le matériel des jeunes n’a pas subi de perte, "car il ne se trouve pas dans les locaux de la buvette et étonnamment, les frigos n’ont pas été ouverts".

Tout a été retourné, à la recherche d’un buttin plus gros ? ©--Comité RFC Goé

Il y a quelques années, le local avait déjà été victime d’un vol, un système d’alarme avait donc été installé, il a été emporté par les inondations. "On est tous bénévoles, on travaille pour faire notre maximum et il y en a qui ont le plaisir de venir saccager ce qu’on fait. Avec tout ce qu’on a déjà traversé, le Covid ensuite les inondations, il nous fallait ça en plus. On a dû tout reconstruire pour redémarrer la saison cette année. Heureusement qu’on a une équipe soudée pour surmonter encore ce coup-là."

La buvette sera fermée ce mardi soir pour le match contre Soumagne. Cependant, dès le week-end, elle sera déjà rouverte, assure le comité.