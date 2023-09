Deux lauréats du Prix Cockerill, au Solvent à Verviers

Les dernières machines textiles dans la région

Originaire de Dison, Jean-Marc Paulus a été honoré pour être à la tête de la dernière entreprise produisant des machines textiles dans la région verviétoise, l’entreprise… Paulus. Sa société ne sera plus basée pour longtemps rue Neuve à Dison. En effet, elle commence à déménager ce lundi du côté de Baelen par manque de place dans ses ateliers disonais. Une entreprise qui a connu une croissance significative, acquérant d’autres sociétés et établissant des partenariats clés au fil des années et qui fabrique des machines colossales de plusieurs dizaines de mètres de long ! Ce qui a par ailleurs valu ce prix à Jean-Marc Paulus, c’est le don des archives les plus anciennes de la boîte et d’une machine "qui fabrique les rubans qu’il y avait sur les cardes, qui démêlent les touffes de laine, détaille Freddy Joris, l’ancien administrateur général de l’Institut du patrimoine wallon et président du Comité scientifique de la Ville de Verviers. "On en avait une mais pas en bon état donc nous sommes ravis". Autant que pour la donation nouvellement annoncée d’une ancienne charrette à bras servant à transporter des balles de laine "avec le nom de la firme Paulus dessus". Une vraie pépite pour ces amoureux du patrimoine.

Un prix spécial à Philippe Lagasse de Locht

Un second prix a été décerné exceptionnellement à Philippe Lagasse de Locht, de Verviers ambitions. "On a voulu souligner ses actions visant à illustrer le patrimoine verviétois", confie Freddy Joris, faisant notamment référence au parcours "Les illustres Verviétois" mettant en lumière celles et ceux qui ont été – ou sont – des personnalités de Verviers dans des domaines variés comme la culture ou l’entreprenariat. Ce week-end ayant été l’occasion pour Philippe Lagasse de Locht de dévoiler le panneau consacré à William Cockerill apposé au Solvent. " Il nous a aussi largement soutenus dans le lancement et la connaissance des tomes de la “ Nouvelle Biographie verviétoise ”", dont le troisième volume vient de sortir.

Encore ce week-end

À noter que le Solvent ouvre encore ses portes ce samedi et ce dimanche, soit les 23 et 24 septembre, entre 13 et 18 heures.