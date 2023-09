Andrimontois ? La paperasse au château d’Ottomont et plus au centre de Dison

Les travaux de rénovation et de modernisation ont déjà bien débuté et se poursuivent à l’administration communale de Dison: isolation, refonte totale de la toiture, rénovation de la façade, installation d’un système de ventilation, mise en place de 70 panneaux photovoltaïques. Avec, pour conséquences, quelques chamboulements sur les services communaux – les services des Finances ont notamment été délocalisés au château d’Ottomont le temps des travaux -… et même des idées qui sont nées de ces réorganisations temporaires ! Comme celle, en association avec le Conseil consultatif des aînés, d’organiser des permanences du service Population et État Civil dans ce même château. Bâtiment qui n’était plus occupé depuis le départ de l’Agence de développement locale, revenue rue Albert 1er dans le centre de la Commune. Voilà de quoi offrir plus de facilités à la population andrimontoise qui ne devra plus rejoindre le centre de la Commune pour gérer sa paperasse. Un nouveau service qui a été présenté ce lundi soir peu avant la tenue du conseil communal et qui sera effectif dès début octobre, les mardis de 9 à 12 heures, "d’abord sur rendez-vous", affirme la bourgmestre Véronique Bonni, le temps de sonder l’engouement. Par ailleurs, le CPAS tiendra aussi des permanences les vendredis.