C’est la photo buzz de la semaine, sur la page Facebook "Il s’en passe à Verviers". Rue Spintay, certains ont cru bon de poser un canapé, deux tables et quelques bières… "Et on laisse faire ça ?", pose celui à l’origine du cliché. Plus que faire rire, cette situation interpelle. Et les détritus tout autour ne font que renforcer l’aspect révoltant...

Un nouveau grand hôpital, un contre-argument ?

Il nous revient que le principal concurrent à Jérôme Bonhomme, désigné nouveau directeur général du CHR de Verviers, avait lourdement insisté, devant le jury, sur le dossier de l’éventuelle construction d’un nouveau grand hôpital. Avec l’aide de l’intercommunale de financement et d’immobilier Ecetia… dont il est actuellement un des dirigeants. "Un peu gros" comme ficelle, nous dit un administrateur, et cela n’a pas plu à la majorité du jury (sauf aux MR). La possible perspective de construire un nouvel hôpital, sur les hauteurs de Verviers (ou de Theux, commune de l’actuel président du CHR, le MR Philippe Boury ?) et de quitter le site occupé depuis un siècle ne fait pas l’unanimité au niveau politique (mais pas que).

Vrai sauvetage évité ?

Ce jeudi, les pompiers de la zone de secours VHP ont effectué un grand exercice de sauvetage de personnes coincées (volontairement) dans une des deux cabines du funiculaire de Spa. Au moment de faire descendre la cabine, celle-ci s’est stoppée toute seule dans la descente sans que ce soit voulu. Heureusement, la cabine est repartie après une minute ou deux et l’exercice a pu avoir lieu. À peu de chose près, cet exercice se serait transformé en véritable sauvetage !

Enfin de vraies toilettes

Depuis une vingtaine d’années, le site du Solvent n’a pas eu d’autre choix que de rediriger ses visiteurs vers l’une ou l’autre Cathy Cabine quand ces derniers devaient se rendre au petit coin. Ce temps est révolu : il y a désormais deux vraies toilettes. C’est en raison de la vétusté des bâtiments que les trônes n’ont pu être installés avant. Le raccordement d’eau est enfin réalisé, quel soulagement!

Persona non grata

Une des grandes certitudes au sein du cartel MR-Engagés-Nouveau Verviers, c’est qu’il ne veut plus de Freddy Breuwer. Présent à la réunion du comité du MR mercredi, celui-ci n’a pas vraiment été accueilli à bras ouverts. "Freddy Breuwer a décidé de se mettre lui-même en opposition de la majorité suite à ses interventions au conseil, etc., explique Maxime Degey. Il est conseiller communal donc il est libre évidemment mais, systématiquement, il cherche à prendre le contre-pied de la majorité. J’ai commencé la réunion en exprimant mon malaise de discuter de politique verviétoise et des dossiers qu’on voulait évoquer en ayant avec nous quelqu’un qui, pour moi, ne fait plus partie de la majorité ni du MR." Voilà qui est clair.