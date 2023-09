Bilan de la police pour FiestaCity à Verviers: 23 PV et sept arrestations

Pour ce faire, un "périmètre hermétique a été mis en place dans l’hyper-centre (rue du Collège, du Gymnase, Masson, Thil-Lorain, des Alliés, des Raines, de Sotay et Ortmans-Hauzeur) pour assurer la sécurité des mélomanes et autres visiteurs curieux avec une zone interdite à la circulation routière ainsi qu’une réglementation particulière pour l’arrêt et le stationnement. Grâce à une bonne communication et un travail préventif efficace de la part de tous les acteurs, les motards de notre zone n’ont dû faire dépanner que 5 véhicules ayant bravé les interdictions de stationnement."

"Cette édition qui s’est déroulée principalement sous le soleil a connu de notre point de vue policier, une bonne influence globale. Ceci devra cependant être confirmé par l’organisation. En ce qui concerne les services de secours, l’ASBL Oasis qui était présente sur le site avec un poste de soin, a effectué une vingtaine d’interventions sur le week-end pour principalement des personnes sous influence de l’alcool, une fracture, un malaise, une personne souffrant de douleurs aux abdominaux et d’autres de diverses plaies sans grande gravité."

Pour ce qui concerne l’ordre public, "nous retiendrons que la dégradation d’un panneau publicitaire le vendredi 25 et la présence de pickpockets ayant sévi en ce dimanche 27 août resteront des ombres sur le tableau car grâce à une présence policière sur le terrain pendant la durée du festival, nous n’avons à déplorer aucun incident majeur."

En résumé, ce sont 23 PV judiciaires qui ont été dressés, dont 3 pour des stupéfiants, un pour coups et/ou blessures volontaires, trois pour "séjour illégal", un pour un vol à la tire et quinze subséquents. Enfin, il y a eu sept arrestations. Une pour ivresse publique, trois pour séjour illégal et en possession de produits stupéfiants, une suite à une bagarre, une suite à un vol à la tire d’une personne avec signalement et une dernière pour une personne ayant dégradé un panneau publicitaire et pour lequel la permanence de la ville a dû intervenir pour la sécurisation.