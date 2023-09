Malmedy: le village aux saveurs houblonnées revient ces 16 et 17 septembre

Thomas Piette, une des chevilles ouvrières de l'événement le détaille: "Nous avons évolué lentement. En 2018, nous avons lié le village à un festival"entre-voix" qui s'est tenu sur la place du Châtelet. Puis, après l'interruption due à la pandémie, le village des saveurs revient à l'avant-plan avec pas moins de 16 brasseries dont notamment les régionales que sont la Peak Beer, la Redoutable, la Gnouf, la bière de Bellevaux, la Culminante, la Lupulus...Nous proposerons également des produits de bouche réalisés par nos soins. Une piste de pétanque, le jeu du clou, un château gonflable permettront aux petits et aux grands de s'amuser. Le samedi se terminera en beauté avec un bal aux lampions à partir de 21 heures. Il sera animé par les Zanimals. Précision importante, l'accès au site est gratuit. La finale des jeux intercafés malmédiens se tiendra plus tôt sur le site du parc de la cathédrale. À 20 heures, les résultats seront programmés et on saura quels sont les 4 meilleurs joueurs parmi les cafés en lice: les Romettes, le Centre, chez Chouchou et le Scotch Inn. Il s'agit d'une grande première ! Le dimanche à 11 h 30, la chorale organisatrice chantera de manière spontanée quelques bijoux de son répertoire.

Samedi 16 septembre, dès 14 heures ; dimanche 17 septembre dès 10 heures.