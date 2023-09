Lire et Écrire: l’ASBL qui ouvre la porte à l’alphabétisation

Notre objectif est de nous adresser à des personnes qui ne sont pas ou très peu scolarisées. Certains n’ont jamais mis les pieds dans une école, ou seulement très peu, par exemple deux ou trois ans. Ils ont des rudiments mais pas suffisamment pour avoir des habitudes scolaires. Cela fait vraiment une différence pour nous. Quelqu’un qui a des habitudes scolaires peut comparer la langue qu’il apprend avec la sienne, ce que ne peut pas faire une personne qui n’y a jamais réfléchi. S’il a la maîtrise de l’écrit, il a son dictionnaire, il a les outils afin de pouvoir s’aider dans son apprentissage. Les personnes qui viennent ici ne les ont pas. Cela nécessite une pédagogie particulière car on ne peut pas se référer à une série d’outils valables pour des personnes scolarisées. Nous avons par exemple des personnes belges, qui n’ont pas été scolarisées de manière régulière et qui sont restées dans un milieu fermé où l’on ne parle pas le français. À un moment donné, ces personnes veulent sortir mais n’ont pas les compétences minimales afin d’y parvenir, car cela nécessite de lire ou d’écrire.

Ce sont des personnes qui ne savent ni lire, ni écrire, dans quelque langue que ce soit…

Oui. Pour commencer, nous distinguons analphabètes et illettrés. Les premiers sont des personnes qui ne savent pas lire, un texte simple en rapport avec leur vie quotidienne. Nous y ajoutons le fait de ne pas avoir des habitudes scolaires. Une personne illettrée a, quant à elle, eu un parcours scolaire mais en sort sans maîtriser la lecture et l’écriture. La majorité des personnes sont d’origine étrangère. C’est plus facile d’arriver d’un autre pays, de ne pas maîtriser la langue de son pays d’accueil et de vouloir y remédier. Par contre, quelqu’un qui a été sous obligation scolaire en Belgique a beaucoup plus de mal à venir nous rejoindre, c’est ce que me disent les apprenants. Ils ont une expérience négative de l’école et se disent parfois que l’ASBL est dirigée vers les personnes étrangères. On les touche beaucoup plus difficilement. Parfois, au sein de certains réseaux, l’expérience positive qu’ils ont vécue ici se discute et cela permet à de nouvelles personnes de venir pousser la porte. Mais ceux qui ont été sous obligation scolaire en Belgique ne sont pas dans ces réseaux, ils sont plus isolés.

Les apprenants arrivent ici par le bouche-à-oreille ?

Oui. Je dirais presque uniquement par le bouche-à-oreille. Le Forem et le CPAS poussent les gens à aller en formation, ils sont des orienteurs vers chez nous. Mais c’est principalement le bouche-à-oreille.

Et vous constatez une évolution dans le nombre d’apprenants au fur et à mesure des années ?

Nous constatons que nous avons moins de personnes qui sont demandeuses. Une personne qui demande une formation actuellement attendra très peu de temps avant d’être mise dans un groupe, ce qui n’était pas le cas avant. Nous avions de longues listes d’attente. D’un côté, c’est positif car nous pouvons prendre en charge les demandeurs plus facilement. C’est la même situation dans tous les centres de formation, et pas seulement à Verviers, que ce soit le Forem, l’IFAPME, etc.

Comment expliquez-vous cette diminution ?

Nous n’avons pas d’explication claire, nous avons des hypothèses. Premièrement, nous avons le phénomène de "sherwoodisation", c’est-à-dire des personnes qui disparaissent de tous les circuits. Et actuellement, une partie plus importante de la population a disparu de ces circuits. Une seconde hypothèse est l’exigence des gens par rapport aux formations, notamment suite au Covid. Même pour les formateurs, nous sommes en recherche. Avant, nous avions plusieurs candidatures par mois, maintenant, il faut aller les chercher. Mais ce ne sont que des hypothèses.

Quels sont, pour vous, les enjeux liés à l’alphabétisation ?

C’est l’accès à toute une série de choses, notamment à l’emploi. Quand il y a une période de plein-emploi, le fait de maîtriser le français, à l’oral et à l’écrit, peut être un critère de discrimination. On a travaillé avec des stages en entreprises afin de prouver à l’employeur qu’une personne qui baragouine le français ou qui a un accent peut être excellente dans ses compétences techniques. Recevoir une personne qui parle bien français et une autre qui le parle moins bien peut être un facteur de discrimination. Il y a un enjeu de changer les mentalités pour faire comprendre qu’il y a des capacités et des compétences chez ces personnes. Il ne faut pas s’arrêter au fait qu’elles sont difficiles à comprendre. Ceci s’est aggravé après le Covid, notamment à cause de la fermeture des guichets (des banques, de l’administration, etc). À Verviers, un exemple de ce phénomène: tout se fait de manière numérique. Une personne qui ne sait pas utiliser un clavier, écrire son nom, ne saura pas remplir des formulaires sur internet ou parler au téléphone. Avec les guichets, il y a la gestuelle ou différents outils utiles. Pour nous, c’est vraiment un enjeu, il faut maintenir des espaces de rencontres interpersonnelles.

"C’est possible d’aller se former près de chez soi"

Jacques Destordeur, quels sont les défis de demain pour améliorer l’alphabétisation ?

Durant tout un temps, un objectif était le droit à l’alphabétisation pour tous, à un endroit proche de chez soi. Nous sommes en train, ces temps-ci, de rencontrer la demande exprimée, c’est-à-dire que les gens ne doivent plus attendre trop longtemps avant d’avoir une place, nous sommes en train de répondre à cette demande. Par contre, il y a une demande non exprimée, des personnes qui ne viennent pas frapper à la porte. Soit parce qu’ils n’en ont pas besoin, ils sont insérés, travaillent et c’est tant mieux. Mais il y a des personnes qui ont ces besoins et qui ne viennent pas pour toute une série de raisons. Nous avons encore du travail à effectuer dans ce domaine, sensibiliser les personnes au fait que c’est possible d’aller se former près de chez soi. Même des personnes qui ont suivi un parcours scolaire mais qui sont sorties de l’école sans maîtriser tous les acquis, il faut leur dire que c’est encore possible, dire: "Ça, c’est important".

Le second enjeu se situe au niveau des professionnels de différents services. Il faut comprendre que si des personnes ne font pas toujours ce qu’on leur demande, ce n’est pas de la mauvaise foi. Il faut pouvoir repérer et tenir compte des difficultés de lecture et d’écriture, c’est un frein.

Les acteurs de terrain se livrent sur leur quotidien

Trois bénévoles et une formatrice de l’ASBL ont accepté de nous parler de leurs motivations, et de ce qu’ils retiennent de leur expérience.

Charles est bénévole depuis 15 ans pour L’ASBL. " Je suis l’ancien des bénévoles. J’étais instituteur durant 40 ans. J’ai pris ma pension mais j’étais investi dans le mouvement Éducation populaire. La formation des adultes m’intéressait déjà. Je suis allé un peu à Malmedy afin de travailler avec des petits groupes de gens, qui ne parlaient pas français. Ensuite, j’ai entendu dire qu’il y avait une formation à Lire et Écrire. Je me suis lancé."

Après 15 ans, il est toujours aussi motivé, pour diverses raisons. " Le plaisir de continuer à fréquenter toute une série de gens qui sont en recherche, comme moi, de se sentir vivant, utile, avoir une vie sociale, un but, etc." Car ce lieu ne s’arrête pas à l’apprentissage du français. Les outils de la lecture et de l’écriture permettent aux apprenants d’entrer dans la vie sociale d’une autre manière. " Nous sommes aussi dans un objectif d’éducation populaire. Ce n’est pas seulement les mathématiques ou le français, c’est un outil, un moyen pour que nos apprenants accèdent à la vie au sens large . Il faut aussi peut-être les intéresser à vivre à Verviers, se retrouver, apprécier une exposition, sortir, etc . Je crois que nos apprenants ont aussi envie d’autre chose, il faut faire attention à leurs envies. On peut les intéresser aux mathématiques et au français avec des approches différentes."

C’est très enrichissant"

" J’y trouve beaucoup de bonheur, de joie et de plaisir", explique Philippe, bénévole depuis Pâques 2022. Il s’occupe d’un groupe mixte d’une dizaine de personnes. " Nous avons un groupe d’une dizaine de personnes, d’âges et de cultures différents. Nous avons par exemple une dame qui, à 70 ans, veut passer son CEB. Il y a vraiment une volonté d’apprendre." Ce qui le motive, c’est aussi la motivation qu’il ressent de ses apprenants. " C’est un lieu, pour notre groupe en tout cas, où ils ont plaisir à se retrouver parce que c’est un lieu social. Je m’en rends compte encore plus actuellement, car nous venons de travailler avec un texte qui aborde les vacances et la rentrée. Pour eux, c’est: vive la rentrée. Ils sont demandeurs, heureux." Ces groupes apportent un enrichissement aux bénévoles. " C’est très enrichissant car ce sont des gens d’âges, de mentalité, de religion différents."