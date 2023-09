Elle confond le frein et l’accélérateur et percute un banc

Un accident de la route s’est produit ce lundi après-midi, vers 16 h 00, sur la place du Marché à Eupen. La conductrice d’une moto a confondu l’accélérateur et le frein et a percuté un banc sur lequel étaient assis une maman et son enfant. "La conductrice a été conduite à l’hôpital d’Eupen. Une ambulance a été également appelée pour la mère", précise encore la zone de police Vesdre-gueule.