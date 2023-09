Plus habiles dans les discours (aucun n’a eu la langue qui a fourché) que dans l’effort, les représentants du monde politique (y compris de la Belle Province) ont été mis à l’épreuve de la fourche, lors de l’inauguration de la Foire agricole de Battice. Et on n’en fera pas tout un foin mais, clairement, certains libéraux (le MR était en surreprésentation, à Battice) n’ont pas souvent dû manier une fourche !

Marc Drouguet, bourgmestre de Herve, et Willy Borsus, ministre wallon de l’Agriculture, ont évidemment fait preuve d’une belle aisance. Logique pour des fils d’agriculteur, dont un (le Hervien) toujours en activité.

Par contre, niveau position des mains, on repassera pour Pierre-Yves Jeholet, ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles, et pour André Denis, député provincial de l’Agriculture et de la Ruralité. Ces derniers sont manifestement plus habitués à l’usage d’une fourche… tte.

PTB, ce n’est pas "Parking Tout Bon"

Les horodateurs pas encore remis en fonction à Verviers: l’aubaine de 2 heures gratuites au lieu d’une. ©EdA LABEYE Philippe

Le PTB, comme Écolo, s’en est pris à la majorité verviétoise et en particulier à l’échevin des Mobilités, Amaury Deltour, au dernier conseil communal. En cause: le fait que la reprise de la gestion du stationnement par la Ville, jugée chaotique. Laszlo Schonbrodt, le leader tout rouge, a ainsi vilipendé le fait que certains horodateurs ne sont toujours pas en fonction, alors qu’Il avait précédemment plaidé pour la gratuité intégrale du parking à Verviers. Tant que des horodateurs ne sont pas remis en fonction, les usagers sont invités à utiliser leur disque bleu. Du coup, au lieu d’une première heure de stationnement gratuite, ils bénéficient de deux heures. Pas un bon plan, ça ?

À gauche toutes ou l’arme à gauche ?

Récemment, un observateur attentif de la politique verviétoise nous a dit être persuadé que le PS opterait pour une coalition avec Écolo et le PTB au lendemain des élections d’octobre 2024, face à une liste de cartel qui se profile avec des MR, Engagés (ex-cdH) et Nouveau Verviers.

Lundi, au conseil communal les mêmes partis actuellement minoritaires Écolo et PTB ont s’en sont vertement pris, en son absence, au directeur général de la Ville, en congé professionnel depuis 5 ans, Pierre Demolin. Pas sûr que tirer ainsi à boulets rouges (forcément) sur celui qui est aussi résident du PS local soit de nature à faciliter une "convergence des gauches"…