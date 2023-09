Jérôme Bonhomme pressenti à la tête du CHR Verviers

Pour rappel, le directeur sortant quittera son poste le 15 septembre prochain pour devenir le CEO de l’entreprise Zorgi. Quatre candidats étaient sur la table. Et c’est Jérôme Bonhomme qui a été choisi et qui sera proposé au conseil d’administration du CHR Verviers ce mardi 12 septembre. Jérôme Bonhomme est adjoint à la direction générale de La Citadelle à Liège et en charge de la gestion des quartiers opératoires.