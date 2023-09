Dison: le projet de plaine à Ottomont, passé à la trappe ?

C’était en 2020: Dison inscrivait à son budget la somme de 30 000 euros pour mener des travaux de rénovation de la plaine à Ottomont. Puis, n’étant pas un dossier prioritaire, le projet a dû être postposé. À ce jour, les modules ont été retirés ( début juin 2023) mais, depuis, plus rien, plus un module, plus un jeu dans ce parc qui entoure le château et qui est un lieu très apprécié des familles. Certains Disonais s’interrogeant sur la lenteur de la mise en place du projet. "Est-il passé à la trappe ?", peut-on notamment lire sur les réseaux sociaux. Absolument pas, rassure la bourgmestre Véronique Bonni. "Le dossier est presque abouti". Le collège ayant approuvé l’attribution du marché public pour cette nouvelle plaine. "Les démarches d’une administration sont plus que lourdes. Après décision du collège, une demande doit être adressée au SPW. Et on vient de recevoir l’avis de la tutelle qui est positif. La commande a été passée. Je suis bien désolée pour les enfants, l’installation en été aurait été idéale", répond-elle. Encore un peu de patience donc, ce n’est pas ces vacances d’été que les Disonais auront pu profiter de ce nouvel espace. Mais ce n’est que partie remise. "La société a 45 jours pour procéder à l’installation", indique-t-elle. Pour rappel, l’espace jeux devrait être plus spacieux avec un toboggan, une balançoire, des petits ressorts… Il y aura aussi un module plus important, des jeux plutôt dédiés aux enfants jusque 12 ans. Et l’échevine en charge, Stéphanie Willot, de rappeler que ces travaux sont complémentaires à ceux qui concernent l’aire située devant le Billard Club plutôt dédiée aux bambins entre 0 et 6 ans. "C’est le même marché, tout se fera en même temps."