L’artiste Jean Thomanne ouvre sa galerie d’art dans le centre de Pepinster

Depuis les inondations, nombreux sont les projets à naître dans la commune de Pepinster. Commerces de toutes sortes, ateliers culinaires, et maintenant une galerie d’art qui vient d’ouvrir grâce au peintre mondialement reconnu, Jean Thomanne. Habitant de Louveigné, il a décidé d’offrir à sa région liégeoise natale un espace culturel unique en son genre. Nichée au cœur de la rue Neuve, la galerie promet un espace d’exposition, la découverte de son univers de travail et de nombreux projets (lire ci-dessous). Paris, Cannes, Londres, Berlin, Shanghai ou encore New York, ses toiles ont été exposées ou adoptées aux quatre coins du globe. Le MoMa, le musée d’art moderne de New York, s’en est même acheté une pour sa collection privée. Et c’est sur Pepinster et les quelque 130 mètres carré occupés jusque là par un fleuriste, dont le commerce a malheureusement fané, que l’artiste a jeté son dévolu. "Mon fils y a acheté un bâtiment et j’ai tout de suite vu le potentiel de la surface commerciale pour y faire ma galerie. Et je trouve ça aussi challengeant de participer à la relève des communes qui ont été très impactées par les inondations. Si je peux y apporter une petite contribution, c’est tant mieux. Pepinster m’a vraiment appelé. Liège, où j’étais avant, est devenu invivable." Se définissant comme "inclassable", Jean Thomanne se dit à la frontière entre "la figuration libre mais c’est pas tout à fait ça, le mouvement Cobra sans être tout à fait ça, l’art brut mais pas exactement", dit-il. Une certitude, c’est un art "intuitif" que cet électron libre pratique à l’image d’un voyageur intrépide empruntant les sentiers de l’imagination avec la même audace qu’ "un conducteur prenant le volant sans GPS. J’aime beaucoup cette métaphore, ne pas savoir vraiment où je vais". Si ce n’est à Pepinster où sa galerie est ouverte depuis ce mardi.