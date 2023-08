"Une taxe tartine dans 83% des écoles" verviétoises dénonce le PTB

Dans les faits, cette "taxe tartine" est le montant demandé aux parents pour la garderie du temps de midi. "Les parents paient donc uniquement pour que leurs enfants puissent s’asseoir sur une chaise pour manger leur pique-nique !" D’autant plus inconcevable pour le PTB qu’à Verviers "beaucoup de familles ont été touchées par les inondations et par la crise économique et les frais de garderie sont un coût injuste supplémentaire qui s’impose à elles. Avec 2 ou 3 enfants, cela fait vite des sommes colossales." Un coût qui, à son sens, renforce les inégalités. "Le temps de midi est un moment où l’enfant se sociabilise, où il entre en interaction avec les autres différemment qu’en classe. Il a une réelle importance pédagogique. Si le coût oblige les parents à l’en priver, cela peut être néfaste à la fois pour l’enfant mais aussi pour le parent qui se met en difficulté pour aller chercher son enfant".

Plus cher que dans le réseau libre

Autre élément mis en avant par le parti, c’est que les tarifs sont bien plus élevés dans les écoles communales verviétoises que dans le réseau libre "alors qu’en général, c’est l’inverse. Pour un enfant qui mange tous les jours ses tartines à l’école, cela représente 131 euros par an, contre 74 euros pour les écoles du réseau libre. Or, l’école communale ne devrait-elle pas être plus accessible ?"

Pour l’interdiction des frais de garde

Face à ces constats, le PTB souhaite l’interdiction totale des frais de garderie du temps de midi. "C’est indispensable pour aller vers un enseignement réellement gratuit. La Ligue des familles ainsi que les fédérations d’associations de parents réclament aussi cette interdiction depuis de nombreuses années. Les chiffres de la pauvreté sont de plus en plus inquiétants à Verviers. La pression financière n’est plus tenable. La Ville doit prendre des mesures. Le temps de midi doit être considéré comme un temps scolaire pris en charge par les autorités".

Une interpellation au conseil

C’est dans ce sens que Laszlo Schonbrodt prévoit d’intervenir au conseil communal du lundi 4 septembre pour demander à la majorité verviétoise "de supprimer la taxe tartine dans les écoles communales de la Ville". Sa volonté est aussi que la majorité interpelle le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles "pour qu’il la supprime dans l’ensemble des écoles et que la perte financière que cela représente pour les établissements soit compensée par un refinancement de l’enseignement", conclut le conseiller.