Tantôt le nez dans ses fleurs et les oreilles à l’écoute du chant de ses oiseaux, tantôt les mains occupées à accueillir les clients de son hôtel-restaurant de la rue de la Fagne ou les pieds en éventail à Saint-Tropez. À "3 fois 20 ans + 15", sourit-il, Robert Dedouaire ne montre aucun signe de ralentissement ni dans sa tendre passion pour la restauration et l’hôtellerie ni dans sa manière d’appréhender la vie en général dont il "savoure" chaque minute aux côtés de sa chère Chantal, "une femme extraordinaire avec laquelle je traverse le temps". Un temps qui file, inexorablement… Figure emblématique du monde de l’horeca verviétois, l’homme célèbre cette année ses 60 ans de métier. "Dès l’âge de 15 ans, j’ai débuté dans l’horeca au sein de différents hôtels de la région des Fagnes" en parallèle d’études à Liège et à Londres et de stages et jobs à Monaco, Marbella ou encore dans la cité de la Tour Eiffel. "Ah Paris, lance-t-il. Je ne sais pas m’en passer". Une Ville de cœur pour Robert Dedouaire qui lui a valu de nombreuses rencontres avec des personnalités (lire ci-dessous).

Le Vieux Hêtre solidement enraciné

Son bar golf, témoin de sa passion. ©EdA LABEYE Philippe

Après de multiples voyages et un passage au service de Léopold III au château d’Argenteuil, ce Verviétois d’origine – alors trentenaire – jette son dévolu "sur un petit hôtel à la campagne" qui deviendra "un bel hôtel connu et reconnu parmi les plus belles tables de Wallonie" à la sueur du front de la famille Dedouaire. "Il était en faillite", comptait cinq chambres contre douze aujourd’hui. Plus personne ne s’y intéressait, il était délaissé de tous". C’est "la simplicité et la qualité de sa cuisine", assure-t-il, qui font le succès et la pérennité de son établissement dont les fourneaux sont tenus par sa fille Anne depuis quelques années maintenant. Bien que parfois concurrencé par "les intrus de la profession" – qualifiant ainsi les chambres d’hôtes et autres propositions de logements "qui sont pour beaucoup guidés par l’argent et n’ont que faire de la clientèle" -, le Vieux Hêtre a su s’enraciner. "Nous ne sommes pas un hôtel de béton mais bien de charme. Il en reste peu". Au cœur de l’établissement, les souvenirs "people" et le bar "des golfeurs" à l’ancienne se fondent de manière harmonieuse à la modernité d’un restaurant qui a réussi à allier touche d’innovation dans l’assiette à tradition culinaire. La célébrissime "frisée aux lardons fait partie du patrimoine de notre hôtel-restaurant, tout comme le coq au vin, le râble de lièvre" et bien d’autres dont les recettes sont à retrouver dans les nombreux ouvrages nés de sa plume.

La nature : un hobby et un refuge

Toujours à jardiner! ©EdA LABEYE Philippe

La passion de Robert Dedouaire s’étend bien au-delà de l’hôtellerie. Sa fascination pour la nature la conduit à faire de son jardin un havre de paix où le sentiment de vacances est omniprésent. "J’y consacre pas mal de temps", confie-t-il. "C’est un endroit où je peux me ressourcer et m’émerveiller devant la beauté de la nature", partage-t-il avec un sourire. Les espèces de fleurs y côtoient les espèces d’oiseaux avec sa volière où chantent une flopée de faisans, de mandarins et d’oiseaux exotiques. Petit étang, panneaux de golf témoignant d’une autre de ses passions (lire ci-contre), Robert Dedouaire propose à ses clients une "petite promenade de bonheur au milieu des plantes", une dégustation les pieds dans la pelouse, un apéro lovés dans cet espace vert qui fait définitivement la particularité de son hôtel.

L’ami des stars

Après ses différents livres, une pièce de théâtre

Il a écrit dix livres à succès. ©EdA LABEYE Philippe

Il n’est pas seulement un hôtelier accompli. Son amour pour la cuisine et la restauration l’a conduit à monter sa maison d’édition et à écrire dix livres à succès entre 1978 et 2021, mettant notamment en lumière des recettes anciennes et authentiques. "Mes livres ont été une façon de sortir de l’anonymat et de partager des recettes ancestrales qui méritaient d’être préservées". Son premier ouvrage, "A la Wallonne mijotons" écrit il y a 45 ans a notamment connu un très beau succès. Trois de ses livres ont d’ailleurs été des best-sellers qui lui ont valu, notamment, le prix de la gastronomie liégeoise, celui de la Ville de Liège, le prix Alexandre Dumas ainsi que le prix de la cuisine wallonne. Le Jalhaytois ayant par ailleurs présenté l’émission "Secret de Chef" sur RTL. Une aventure qui "m’a permis de côtoyer le monde des people et des grands chefs de France qui ont préfacé plusieurs de mes ouvrages comme Georges Blanc, Paul Bocuse qui m’a reçu chez lui et bien d’autres."

Avec "100 recettes du millénaire" (1980), "Aux délices de ces dames" l’année suivante, "la chasse gourmande" (1985), "La pêche gourmande" (1990), "La vraie cuisine wallonne" (1995) et "dans les casseroles de grand-mère" (2006), Robert Dedouaire fait le tour de l’assiette avant de faire le tour de lui-même dans deux ouvrages "plus autobiographiques": "Ma cuisine intérieure" (2009) et "Le restaurateur face à son miroir" (2015). Le dernier en date ? Celui de 2021 intitulé "Les recettes du bonheur" qui rassemble d’autres recettes anciennes et de grands chefs étoilés. L’intégralité des bénéfices de la vente étant reversés à la recherche contre le cancer du sein. Et c’est probablement le dernier ouvrage de cette longue série pour Robert Dedouaire qui a perdu le goût de l’édition en perdant son meilleur ami et illustre verviétois René Hausman qui illustrait ses ouvrages. "On a traversé des décennies ensemble. Quand il est décédé, j’ai décidé que les livres, c’était terminé", préférant se lancer dans un autre projet, monter une pièce de théâtre "monologue" pour 2024. S’il ne souhaite pas en dévoiler davantage, il confie qu’il s’agira d’un journaliste spécialisé "People" qui reçoit une vedette…