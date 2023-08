L’Orchestre à Pots solidaire des personnes fragilisées de Verviers

"En effet, après avoir trouvé un accord avec le Relais social urbain de Verviers, nous allons pouvoir proposer à nos clients de participer à une caisse de solidarité qui sera doublée par la Wallonie (dans le cadre de l’action “ Du local dans mon point de vente ”)", explique Vincent Mahiat, le patron.

Les clients ont donc désormais la possibilité, en finalisant leurs achats, de faire un don libre de minimum 1 euro. Les montants récoltés seront ensuite mis à disposition du Relais social urbain pour acheter des produits vrac, locaux et bio, au sein de l’épicerie. Ceux-ci seront ensuite transformés, dans le cadre du projet Reverval, par le Resto du cœur et mis à disposition des bénéficiaires du Resto et/ou de l’épicerie sociale du Relais social. "Nous remercions particulièrement Anne Delevenne et Christian Bougard, ainsi que toutes les équipes du RSUV, pour avoir réussi à mettre en place ce partenariat", soulignent Vincent et Nathalie Mahiat.