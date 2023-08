Un refuge pour les oiseaux et les chauves-souris dans l'ancienne cabine électrique de Saint-Jean-Sart

Pour la partie inférieure de cette tour, caractéristique du Pays de Herve avec ses briques rouges et ses briques de laitier, les villageois ont d’autres projets. "Nous envisageons de faire un petit local ouvert le week-end pour les touristes de passage, avec des bancs et une table pour qu’ils puissent manger leur casse-croûte." Les murs extérieurs, eux, devraient accueillir des panneaux didactiques pour expliquer aux visiteurs ce qu’il se passe, à l’abri des regards, en haut de l’édifice.

Travaux de maçonnerie, de menuiserie, échafaudages,…tout cela demande des fonds. L’association de fait (qui dépend de l’ASBL Qualité-Village-Wallonie) espère également obtenir un petit crédit du petit patrimoine populaire wallon, en plus de l’aide apportée par la Commune et le subside biodiversité.

Elle organise par ailleurs une marche Adeps le 17 septembre prochain (5,10,15,20 km) au départ du centre du village pour récolter des fonds.