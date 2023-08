Un subside exceptionnel de la ville de Herve pour la Cavalcade

"L’organisation de la Cavalcade est un événement important et nous sommes partenaires. Les autres organisations qui ont besoin de secours, ce n’est pas le même montant et pas la même ampleur. Elles ont plus facile d’intégrer ça dans leur budget !", a répondu Philippe Dumoulin (HDM). Le bourgmestre a par ailleurs insisté sur le caractère exceptionnel de cette subvention octroyée pour laisser le temps au comité d’évoluer aux demandes croissantes dans ces matières. Le conseiller EPH s’est alors demandé pourquoi ne pas intervenir pour de plus petits montants également pour soutenir ces autres organisateurs confrontés au même problème. Le mayeur a alors conclu en proposant d’analyser les différentes demandes et leurs montants.

Sécurité dans les plaines de jeux

Luc Toussaint (EPH) a également demandé quelles vérifications avaient lieu dans les 27 plaines de jeux de la commune pour garantir la sécurité. Et cela suite à un accident survenu le 20 août: un garçon de sept ans est tombé d’un module et s’est cassé le bras à cause d’un échelon qui s’est déboîté.

Bernard Allelyn (HDM) a ainsi indiqué que le dernier contrôle de l’organisme agréé datait du 8 août et son rapport avait été reçu le 24. "Deux personnes (NDLR: sur une équipe au départ de 4) tournent en permanence depuis le début de la saison, il y au moins un passage par mois sur les plaines. Mais il y en a qui rencontrent plus de succès que d’autres, comme celle-ci à la plaine des sports. […] On n’est pas présent 24 h/24 a eu pied de chaque engin, mais on investit chaque année 10 000 € pour remplacer des modules vétustes et puis on a des ‘one shot’ avec des interventions plus importantes."