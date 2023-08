Baelen:: des activités pour oser parler allemand

La Commune de Baelen a voulu "dépoussiérer" les tables de conversations avec un cycle d’activités ludiques "pour oser parler" allemand. "Il y a une volonté de favoriser le bilinguisme. On le fait déjà dans les écoles primaires: les enfants ont par exemple un voyage à Worriken où ils font sport et allemand, il y a des profs qui sont payés sur les heures communales pour qu’ils aient déjà de l’allemand en maternelle et au début des primaires, etc., débute le 1er échevin, Arnaud Scheen. Mais on voulait aussi proposer à ceux qui sont plus âgés (NDLR: à partir de 15 ans) de pouvoir améliorer leur allemand principalement à l’oral. Des cours de langue classiques, il y en a à Welkenraedt, à Eupen… L’idée, c’est de dépoussiérer les tables de conversation et d’aller sur quelque chose de plus ludique." Une première session de "Reden, reden… lernen !" a eu lieu au printemps, et la seconde débute les 4 et 5 septembre prochains et s’étale jusqu’à fin janvier (les lundis ou les mardis). L’apprentissage prend différentes formes: jeux de société, jeux de rôles, visites… "Moi-même j’ai étudié les langues germaniques et je remarquais que le problème de beaucoup de personnes, c’est vraiment d’avoir peur d’être jugé, de faire des fautes. Et c’est ce frein que l’on veut lever en donnant une forme ludique et décontractée !" D’où notamment le choix du lieu du Bailus. Les groupes sont limités à 12 pour que chacun ait l’occasion de bien s’exprimer durant l’heure et demie. Certaines connaissances sont évidemment nécessaires pour y prendre part. "Il faut quand même pouvoir comprendre un maximum de ce que la prof dit et s’exprimer en phrases simples."