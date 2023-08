Une rentrée sereine pour les écoles secondaires de la région verviétoise malgré la pénurie de profs ?

Du côté de l’ institut Don Bosco à Verviers, les candidats aux postes de français et de maths ne se pressaient pas non plus au portillon. "On sent déjà, même au début d’année, qu’il y a vraiment une pénurie. L’année passée, je ne l’avais pas ressentie, j’avais pu recevoir plusieurs candidats et faire un choix. Ici, quand j’en trouve un, je ne cherche pas plus loin", indiquait Sandrine Spronck, qui s’attend également à des bancs clairsemés ce lundi, car tous les élèves ne seront pas rentrés de vacances.

"La pénurie pour les profs d’option, d’ateliers… Ça, c’est fréquent, mais c’est la 1re année que cela m’arrive dans la formation commune de ne pas trouver à la rentrée", explique quant à elle Christelle Martinussen pour l’ institut Notre-Dame, à Malmedy, où une rentrée le 28 août s’avère compliquée pour tout le monde. "On a des familles où il y a des enfants dans les deux communautés et donc ça pose vraiment problème !" La directrice constate également moins d’inscriptions en 3e année et, au contraire, une grosse hausse en 5e (+10%). "J’ai une fille de 4e générale maths-sciences qui va commencer la 5e professionnelle en ébénisterie. D’habitude, c’est un métier que l’on commence en 3e. Mais elle est passionnée, je suis sûre qu’elle va y arriver. Ce genre de profil, on l’a de plus en plus. Je pense que c’est un effet Covid, les écoles ont attendu avant de réorienter les enfants."

Du côté de Herve, la directrice du collège de la Providence, Geneviève Stephany, estime quant à elle que "cela a été un peu plus délicat de trouver quelqu’un, notamment pour le cours de religion mais c’est le seul point noir chez nous, je ne pense pas que l’on sera dans l’embarras."

Qui dit nouvelle année, dit également nouveau projet. L’établissement hervien a prévu de travailler sur le bien-être cette année, avec des animations prévues dès la fin du mois de septembre. "On est lauréat également de l’appel à projets de la Fédération Wallonie-Bruxelles contre le harcèlement." C’est le cas aussi de l’ athénée royal Thil Lorrain (Verviers). "On a déjà un dispositif anti-harcèlement avec une cellule d’écoute, on a une éducatrice bien-être et on va pouvoir étoffer ça et avoir une aide extérieure supplémentaire. On attend, on sait que l’on aura une expertise par rapport à notre système et une présence supplémentaire", développait Dahlia Wolf. La directrice se réjouit par ailleurs du nombre d’inscriptions. "Les deux dernières années avaient été compliquées suite aux inondations, on avait pas mal de nos élèves qui s’étaient inscrits mais qui avaient été délocalisés. On va au-delà des chiffres d’avant les inondations. C’est une école qui compte près de 700 élèves et selon nos projections nous serons autour de 730 !"

L’ institut Saint-Joseph de Welkenraedt accueillera également une trentaine d’élèves en plus avec un total avoisinant les 1 100 élèves. "C’est une année un peu particulière pour nous car on débute une nouvelle section en technique de l’environnement qui nécessite beaucoup de moyens. L’ensemble de l’école fait un effort pour libérer des professeurs. On est content de voir que dès la 1re année d’essai, on arrive au chiffre qui nous permet de l’ouvrir (NDLR: 12 élèves)", ajoutait le directeur adjoint, Frédéric Maquet.