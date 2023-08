Pierre-Yves Jeholet à Spa pour la rentrée des classes (vidéo)

Ce lundi, quelque 900 000 élèves de la Fédération Wallonie-Bruxelles ont repris le chemin de l’école après des vacances d’été raccourcies à sept semaines et ce, pour la première fois depuis la réforme des rythmes scolaires. C’était aussi la dernière rentrée des classes de cette législature. Et qui dit dernière rentrée des classes dit défilé de ministres dans différents établissements. Notamment celui du ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles Pierre-Yves Jeholet (MR) qui s’est rendu dans trois écoles communales de la province de Liège, à Oreye, Dolembreux (Sprimont) et enfin Spa. "La rentrée scolaire est un moment particulier pour les enfants, les parents et les enseignants. Et il est important après ce qu’on a vécu – la crise sanitaire, les inondations – et les réformes qu’on mène, d’être à l’écoute sur le terrain, commente le Hervien au cœur de l’école spadoise. C’est aussi le moyen de voir comment on peut améliorer les choses car la réalité d’une école n’est pas celle d’une autre". La réalité de Nivezé – comptant avec sa "sœur" de Creppe pas moins de 300 élèves –, est celle d’un établissement qui, bien que doté d’une infrastructure ultramoderne, connaît quelques difficultés (lire ci-dessous). Si l’enthousiasme était de mise lors cette visite où le libéral a échangé quelques mots et sourires avec élèves, le sujet de la tension sociale qui mine le secteur était là, en toile de fond. Pour rappel, un préavis de grève a été déposé ce lundi par les syndicats libéraux et socialistes. Ces derniers s’opposant au décret sur le développement des compétences et l’évaluation des enseignants votée le 19 juillet dernier. "Le pacte d’excellence a été négocié avec tous les acteurs du monde de l’école y compris les syndicats, a-t-il commenté après la visite. Il est indispensable pour améliorer la qualité de l’apprentissage des enfants. La réforme a été votée l’été dernier. Venir avec un préavis de grève le jour de la rentrée, c’est regrettable. On a tellement besoin d’un message positif, de sérénité, de stabilité, pour nos écoles, nos enseignants, les parents, et pas toujours de mettre de l’huile sur le feu, de critiquer. Le préavis tombe assez mal un jour comme celui-ci qui reste toujours ancré dans la tête des parents et des enfants avec l’émotion qui l’accompagne".