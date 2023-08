Foire, festival, conférence,...: une belle émulation autour du livre à Verviers cet automne

Un festival du livre et de la BD va également voir le jour les 7 et 8 octobre, au sein de l’Athénée royal Thil Lorrain, partenaire de l’événement. "Lors d’une rencontre d’écoute sectorielle dans l’édition, ce qui était ressorti c’était un besoin de diffusion.. d’où l’idée de créer un festival du livre et de la BD !", explique Gaspard Talmasse, du Comptoir des Ressources Créatives (CRC). Bernard Quickels, directeur de La Traversée, pensait depuis longtemps à un festival de BD, et s’est vite joint au projet. Il a apporté son expérience de libraire et son carnet d’adresses à Nouvelle Page. "Sans avoir ouvert de candidature, on se retrouve avec 55 auteurs donc c’est dire si le besoin est énorme !" On y retrouve beaucoup d’auteurs de BD, essentiellement de Belgique francophone, aussi bien professionnels (Philippe Jarbinet, Martin Jamar, Julien Lambert,..) qu’amateurs. Les organisateurs promettent également de grands noms du côté livres et annoncent déjà la venue de Gabriel Ringlet et de Myriam Leroy. Cette dernière donnera d’ailleurs une rencontre-conférence et une séance de dédicaces. Les éditeurs verviétois viendront également avec leurs auteurs locaux et un stand sera dédié à René Hausman, parrain à titre posthume de cette 1re édition, grâce à son épouse. Le Club Manga de Verviers est également partenaire.

L’adaptation au théâtre du livre de Myriam Leroy, Les yeux rouges, est par ailleurs programmée le 12 octobre (20 h) au centre culturel de Verviers. Finalement, Freddy Joris donnera une conférence le 26 septembre (19 h) à la bibliothèque de Verviers, Auteurs et éditeurs verviétois des XIXe et XXe siècle.

Tous les partenaires s’accordent à dire que ce n’est qu’un début et que l’Automne littéraire s’ancrera durablement à Verviers.

Infos: www.verviers.be/automnelitteraire