Welkenraedt: apprendre le tri des déchets en s'amusant

Ce mercredi, les enfants de la plaine La Chenille à Welkenraedt participaient à une activité singulière: ils ont appris à trier leurs déchets en jouant ! "Aujourd’hui on fait un tri ball, c’est un baseball amélioré. On a fait une variante en mettant des poubelles de tri sur le parcours. Les enfants ont un déchet qu’on leur donne au départ et ils doivent le mettre dans la bonne poubelle. Ce sont les poubelles réelles qu’on utilise à la maison, à l’école: le sac PMC, la poubelle organique, le tout-venant, une mini-bulle à verre,.. Quand la partie est finie, je revérifie avec eux et je fais de la sensibilisation au fait de produire le moins de déchets !", explique Maureen Dheure, animatrice au département zéro déchet d’Intradel. Alexandre, 10 ans, semble conquis: "C’est super-bien, ça m’amuse bien !". Il admet qu’il n’avait pas facile à trier avant: "Ce n’était pas top, mon papa devait toujours me dire où je devais mettre les déchets. Je ne le savais pas mais maintenant, je le sais un peu mieux. Et c’est bien quand on sera plus grand on pourra trier tout ça !"