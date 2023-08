Le marché Saveurs nature revient le 10 septembre à Baelen

Cela devient le rendez-vous du mois de septembre à Baelen, le marché Saveurs nature lancé en 2019 par la Commune revient ce 10 septembre avec une trentaine d’exposants. "La dernière fois on était autour de 25. Petit à petit on voit que le marché grandit. Il y aura une offre plus large !", se réjouit l’échevin du Commerce, Arnaud Scheen. "Cette année, j’avais lancé un appel sur les réseaux sociaux pour pouvoir diversifier l’offre et il a pas mal marché. Sept ou huit exposants m’ont contacté et j’ai dû même refuser certains parce qu’ils proposaient des produits trop similaires à certaines personnes déjà présentes. Et c’est une des choses que j’essaie de faire : de ne pas avoir deux personnes avec des choses trop similaires, parce que même s’il marche bien, le marché n’a pas encore une taille qui permette à chacun de s’y retrouver dans ce cas."