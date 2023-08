Sniper à la caserne de Spa: "Nous sommes les yeux du bataillon"

Au quotidien, l’arme principale de Marc Cupers est un calibre 338 avec lequel les snipers tirent en moyenne à 1 500 mètres, ce qui représente une distance assez éloignée. Mais contrairement à ce que certains pourraient croire, le tir ne se fait que si aucun autre choix n’est possible. "Vous ne devez pas dévoiler votre position, donc si vous tirez, c’est que vous n’avez pas d’autre choix ou que vous en avez reçu l’ordre, avec une cible principale à abattre."

2001 : premier dans les places de sniper en Belgique

Quand les premières places pour devenir sniper se sont ouvertes, Marc Cupers s’est directement lancé dans l’aventure. "En 2001, pour les militaires de l’infanterie, les premières places ont été ouvertes pour cette formation. J’ai eu la chance d’être sélectionné." Différents critères sont évalués durant ces cours, qui durent actuellement 11 semaines : le tir, le camouflage, les infiltrations, la lecture de cartes (notamment chronométrée avec votre arme et un sac de 15kg sur le dos), savoir s’orienter, etc. "Si vous réussissez toutes vos évaluations, vous êtes breveté sniper et, après, vous commencez comme sniper auprès du bataillon."

Des brevets et des formations supplémentaires

En plus du tir, les snipers effectuent des missions d’observation et de renseignements. Positionnés à l’avant du bataillon, ils doivent pouvoir donner des informations à leurs collègues. "Comme nous sommes seuls, isolés dans les lignes ennemies, nous devons être capables de guider un tir d’artillerie vers l’avant. Nous sommes les yeux du bataillon. Si on voit un char, on doit être capable de dire de quelle armée il provient, en fonction de son matériel et identifier avec quoi il travaille (véhicule radar, char, etc.). Nous devons donc faire de la reconnaissance de véhicules. 90% du travail du sniper est constitué de renseignements et d’observation et 10% du boulot concerne le tir, si nécessaire."

Outre ce rôle de renseignements, les snipers peuvent obtenir des brevets afin de pouvoir continuer à rester isolés dans les meilleures conditions possibles, et ce, même si un incident survient. "J’ai effectué 8 missions, mais pas seulement en tant que sniper. J’ai par exemple obtenu un brevet médical pour apprendre des techniques de secours un peu plus poussées, au Congo. En tant que sniper, étant donné que nous travaillons en isolé, nous n’avons pas toujours un médecin dans l’heure comme c’est prévu en opération par exemple. Je dois être capable de sauver mon partenaire si quelque chose nous arrive en attendant qu’un hélicoptère de secours vienne nous chercher."

Jamais seul

Mais travailler en "isolé" ne signifie pas que les snipers sont seuls. Ils sont toujours deux, ou même trois. "Nous travaillons avec un observateur, le spotter, et un sniper. L’observateur est souvent le plus ancien de la team. Ayant plus de connaissances de terrain, il va pouvoir guider le tireur. Il effectue les paramètres de distance de la cible et de la météo tels que le vent, la température, la pression atmosphérique, etc. Il va prendre tous les paramètres afin d’aider le sniper à régler son fusil à lunette. Si vous ne faites pas ça, vous ne toucherez jamais votre cible."

Qui dit sniper, dit aussi camouflage. Différentes tenues sont possibles, agrémentées d’éléments naturels pour être invisibles sur le terrain. "Parfois, les gens nous marchent dessus ou sont à deux mètres mais nous sommes camouflés. Nous sommes invisibles."

Enfin, être sniper, c’est avoir certaines qualités... "La patience, rester calme, être un bon tireur, avoir de bons yeux et aimer ce qu’on fait. Il faut aussi savoir se faire mal car ce n’est pas toujours facile. Il faut avoir une bonne endurance physique et être résistant."

En mission en Afghanistan

En tant que militaire, les missions à l’étranger sont inévitables. Durant plusieurs années, la caserne de Spa a envoyé des soldats en Afghanistan.

"La Défense Belge a été présente 20 ans (2001-2021) en Afghanistan, le bataillon a quant à lui fait sept rotations de 4 à 6 mois sur le sol Afghan. Nous étions là principalement pour monter de garde à l’aéroport de Kaboul mais aussi en OLMT, où des actions ont été menées en collaboration avec les militaires afghans", explique l’adjudant-chef Alain Detalle, chargé de communication. Les équipes de liaison et de tutorat opérationnel (OMLT en anglais, pour Operational Mentor and Liaison Team) étaient des équipes regroupant des spécialistes dans un rôle de conseillers de l’armée afghane, sous l’égide de l’OTAN. Ces équipes étaient formées au sein des Forces internationales d’assistance et de sécurité de l’OTAN en Afghanistan (jusqu’en 2014). "Ce n’est pas concevable d’entrer à l’armée et se dire: je ne partirai pas à l’étranger. Si on s’engage, on sait que dans les 2,3 ou 4 ans qui arrivent, on va partir en mission au moins une fois pour une durée de 4 à 6 mois. C’est une obligation." Mais la Défense veille à ce que les familles soient prises en charge le mieux possible, si besoin. "L’esprit de corps est très important, surtout dans un bataillon comme le nôtre car quand on part, on doit faire unité, corps, se soutenir les uns les autres. C’est très important. Que ce soit pour les gens qui partent, mais aussi pour les familles qui restent. On prend le temps d’expliquer aux familles à qui elles peuvent s’adresser pendant l’absence de leur proche. C’est toujours quand on part en mission plusieurs mois qu’il y a un souci avec la voiture, etc. Il faut que les familles se sentent soutenues, nous avons un service social, religieux, etc."

"Je suis allé deux fois en Afghanistan"

Marc Cupers s’est rendu deux fois en mission dans le pays. C’est d’ailleurs lors d’une de celles-ci qu’il a dû faire usage de son arme pour se défendre face à des individus. "En mission en Afghanistan, nous nous sommes fait tirer dessus et nous avons dû engager du personnel." Il participait à une des missions de l’OTAN dans la formation de soldats sur place. "On était là pour former les Afghans, nous avions un groupe avec plusieurs personnes. Nous donnions des cours, et nous devions par la suite partir avec eux sur le terrain, en patrouille. Un jour, nous sommes tombés sur des combattants armés et les balles ont commencé à siffler au-dessus de nos têtes."

Dans ce genre de situation, il faut réagir rapidement. "Il faut réagir directement au contact: tout le monde à couvert, on appelle un appui aérien et on a dû engager le tir. J’avais mon fusil à lunette dans mon dos et mon arme semi-automatique en main pour réagir au contact directement. Mais à un moment, j’ai dû sortir mon fusil à lunette." Et malgré tous les paramètres à prendre en compte cités précédemment, il faut parfois être prêt à effectuer des tirs rapides, possibles avec les armes de précision des snipers, dans des situations d’urgence. "Il y a des tirs qui se font vite quand vous connaissez votre arme. Je sais qu’à 300 mètres, je vais devoir tirer autant de clics, le vent, je sais l’estimer, etc. Des tirs se font très vite, à la limite de l’instinct, et parfois de près." Marc Cupers a directement touché sa cible. Les brevetés snipers sont préparés à ce genre de situation.