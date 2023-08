Jeux médiévaux et mât de cocagne: les jeunes de la MJ défient les visiteurs de la foire médiévale de Franchimont

La Maison des jeunes de la Reid-Theux-Polleur a rejoint pour la 1re fois la foire médiévale. "Cela faisait longtemps que cela nous tentait, animateurs, mais on était déjà pris dans différentes compagnies. On a eu l’opportunité d’avoir un bel espace et on a passé le cap. Le but, c’est de la faire chaque année et de cibler des choses pour les ados qui ne soient pas de l’alcool !", explique Adrien Freymann. Les ados, entre 14 et 18 ans, proposent ainsi des jeux médiévaux: échecs, jeu de dames ou encore de dés. "On a le fameux mât de cocagne aussi à l’entrée du campement. C’est pour attirer les gens, mais aussi pour que tout le monde puisse y participe: les adultes, les ados et les enfants." Ils étaient ainsi nombreux à se laisser tenter par le défi: aller décrocher un saucisson, une couronne de fleurs ou une bretzel à 4,5 mètres de hauteur ! Les jeunes présentent également des spectacles de cirque (notamment de trapèze) et de théâtre.