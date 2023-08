Gilbert Grégoire, moine et cheville ouvrière de la foire médiévale depuis la 1re édition

Ces habits sont prisés, on devient avant tout moine de père en fils… "Jusqu’à présent, on est 13 à avoir fait la foire dans la famille: mes parents, nous autres, les enfants et les petits enfants. Mon père était bouché et avant on tuait le cochon ici le samedi et on le mangeait le dimanche. On le cuisait à la fougère comme dans le temps !" Avec une telle histoire familiale, une des tours dans l’enceinte du château porte le nom de Grégoire.

Les savoirs-faire des candidats comptent également beaucoup car la septantaine de moines garde un grand rôle dans les préparatifs. "C’est pratiquement que nous autres qui assurons tout ce qui est transport, montage et démontage, installation de l’électricité et de l’eau. Maintenant, on travaille beaucoup moins qu’avant, parce que l’on est beaucoup plus nombreux et ça va beaucoup plus vite parce que l’on a des clarks etc. Avant on faisait tout à la main: on travaillait six semaines, quatre avant et deux après. Il y a quinze jours que l’on a commencé et fin de semaine prochaine tout sera démonté !"