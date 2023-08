Dr Aurélie Habets, de la Croix-Rouge: "Plus assez de nouveaux donneurs de sang"

Il y a d’un côté les périodes de vacances, où les donneurs sont partis et ne sont pas disponibles. Certaines destinations demandent aussi un délai d’attente, après le voyage, pour pouvoir à nouveau donner. Cela ne nous aide pas non plus. De plus, les enfants sont à la maison. Il faut s’en occuper. Je pense que cela joue aussi. Puis, avec le Covid, on n’a pas pu recruter autant de nouveaux donneurs que les autres années parce que, habituellement, on se rend dans les écoles, dans les entreprises… Avec la crise sanitaire et les restrictions qu’il y avait à l’époque, ces collectes ont été annulées. Aujourd’hui, beaucoup de gens sont aussi en télétravail et ne sont pas encore forcément de retour au bureau. Donc, même si on se rend à nouveau dans les firmes, nous ne rencontrons plus forcément les quotas d’avant.

Il y a également des donneurs qui ne peuvent plus donner, en raison de leur âge ou de problèmes de santé. On les perd et on ne recrute plus assez de nouveaux donneurs. C’est dommage.

Le Covid a donc changé la donne ?

Pendant le Covid, on n’a pas trop mal travaillé parce que les gens n’avaient pas grand-chose d’autre à faire. Mais je pense qu’on s’est tous rendu compte que le temps libre, les loisirs étaient importants. Les gens profitent certainement un peu plus de la vie aujourd’hui et ils ont raison. Mais on peut aussi aider celle des autres.

Donner son sang, c’est une habitude qui se perd chez les jeunes et les gens dans la vie active ?

Il y en a beaucoup qui se disent: "Quand je serai retraité, je commencerai le don de plasma", qu’on peut donner toutes les deux semaines. Après, une fois à la pension, on entend: "Oui mais maintenant, je voyage". Il y a aussi pas mal de personnes qui commencent à donner pendant leurs études puis, en rentrant dans le monde du travail et en fondant leur famille, perdent cette habitude. C’est quand les enfants sont un peu plus grands, ou si la maman a eu besoin de sang pendant un accouchement, qu’on se rappelle que c’est un geste important. Il y a, en effet, une tranche d’âge qui donne un peu moins.

L’un des enjeux est de faire en sorte que les donneurs reviennent régulièrement. Comment les fidéliser ?

Notre call center les appelle régulièrement pour les encourager à revenir, notamment les groupes sanguins plus spécifiques. Nous proposons une petite collation après le don et offrons de petits cadeaux symboliques. Mais cela doit toujours rester un don bénévole et gratuit. On propose également des heures d’ouverture exceptionnelles, notamment en juin pour la journée du donneur.

Durant l’été, des "jeudredis" sont aussi organisés.

Tout à fait. On propose des mocktails, des cocktails sans alcool, aux donneurs. Quand il fait chaud, cela fonctionne assez bien (sourire).

On s’en souvient, après les attentats de Bruxelles, de nombreux citoyens avaient spontanément donné leur sang.

Oui, on avait été débordés par les donneurs le jour des attentats. Mais on oublie que les patients qui ont besoin de sang n’en ont pas besoin que ce jour-là mais également les semaines après. Un grand brûlé a, par exemple, besoin de plasma aussi les jours d’après. On a besoin de sang en permanence et pas seulement au moment d’un drame.

Comme d’autres secteurs associatifs, le Service du Sang de la Croix-Rouge a-t-il également des difficultés à avoir un nombre de bénévoles suffisant ?

Ici, à Verviers, on a la chance d’avoir des bénévoles qui se répartissent le travail durant la semaine. Mais, dans d’autres endroits où ce sont des bénévoles qui font l’accueil, c’est parfois plus compliqué. Pendant le Covid, on avait demandé aux bénévoles âgés de ne pas venir et, après, certains n’ont pas voulu reprendre. Si des personnes ont envie de s’impliquer pour l’organisation des collectes, elles peuvent s’adresser à la Maison Croix-Rouge de leur région.

Parvient-on tout de même à répondre aux besoins des hôpitaux ?

Pour le moment, ça va. On espère que les stocks ne vont pas trop diminuer jusqu’à la fin de l’été. En juin, on a connu une pénurie où même les hôpitaux ont lancé un appel aux dons. Heureusement, les gens y ont répondu et cela nous a beaucoup aidés. Ce qui nous manque surtout, en général, ce sont les groupes négatifs. Cela reste toujours compliqué au niveau du O négatif et du B négatif. Leurs stocks sont plus fragiles.

Cela s’explique comment ?

Le O négatif, que l’on appelle aussi "donneur universel", peut être utilisé pour une grande partie des personnes. Le B négatif est un groupe plutôt rare mais comme il n’y en a pas beaucoup, on creuse plus vite dans les réserves. Il faut aussi savoir qu’il y a les groupes et les sous-groupes sanguins. Une personne qui a un sous-groupe particulier se verra également plus vite transfuser du O négatif, s’il n’y a pas de poche disponible.

C’est pour cela qu’il est important pour le Service du Sang de la Croix Rouge d’avoir une diversité de donneurs et de donneuses ?

Oui. On a lancé récemment une campagne en ce sens. Il faut savoir que la répartition des groupes sanguins n’est pas la même partout dans le monde. Il y a des groupes sanguins fréquents ici qui sont plus rares autre part, et vice-versa. Avec les mouvements migratoires, on essaye de répondre à tous les besoins. Du coup, on a aussi davantage besoin de ces groupes moins fréquents. On recherche donc des donneurs d’origines différentes, autant pour le sang que pour les cellules-souches.

Est-ce un public plus difficile à atteindre ?

Culturellement, le don de sang est peut-être moins ancré dans les habitudes. Certains pensent aussi que c’est contre la religion. On a donc apporté des précisions dans nos dépliants pour rassurer ce public. On est également aidé par certains imams, qui organisent des collectes dans les mosquées. Nous sommes par exemple aussi allés faire de la sensibilisation en juin dernier, lors du festival africain de Liège, dans le quartier Saint-Léonard.

"Il s’agit juste d’une petite piqûre"

Donner son sang, comment ça marche ? Le Dr Aurélie Habets explique les bases de cette action et le parcours d’une poche remplie.

Au centre de Verviers, l’équipe met tout en œuvre pour offrir un accueil familial aux donneurs. ©EdA J.Wo.

Quelle est la marche à suivre si l’on souhaite donner son sang pour la première fois ?

On retrouve énormément d’informations sur notre site www.donneurdesang.be. Cela permet déjà de répondre aux premières questions. Alors, que faut-il apporter ? Pas grand-chose: vous-même et votre carte d’identité. Il faut manger et boire un petit quelque chose avant de venir nous voir et ne pas prévoir d’activité physique après.

Dans les centres fixes, on fonctionne de préférence sur rendez-vous. Ceux-ci peuvent se prendre en ligne ou par téléphone. Les collectes mobiles, elles, se font sans rendez-vous. Sur le site, on peut également trouver celles-ci en fonction de son code postal.

Il faut également un peu de temps. Pour un premier don de sang, il faut en général compter entre 45 minutes et une heure. Cela comprend également le remplissage du questionnaire, le passage chez le médecin et un petit temps de repos après le don.

Est-ce douloureux ou risqué ?

Non, il s’agit juste d’une petite piqûre, comme lors d’une prise de sang. Cela ne fait pas mal. Au niveau des "risques", vous pouvez, dans de rares cas, avoir un petit hématome après. Vous pouvez également faire un petit malaise mais si vous vous préparez bien, si vous mangez et buvez, cela se passe bien. Par sécurité, on n’accepte pas les donneurs en dessous de 50 kg. C’est un critère légal. On ne peut pas le changer, ni faire une exception. En dessous de 1,56 mètre, il faut même peser un peu plus. On adapte le volume que l’on prélève au volume sanguin total, qui, lui, dépend de la taille et du poids du donneur. Enfin, surtout des donneuses.

Qu’en est-il des personnes homosexuelles ? Comment cela se passe-t-il ?

Là aussi, c’est un critère légal. Pour les lesbiennes, il n’y a pas de différences de critères par rapport aux hétérosexuels: le don de sang est autorisé 4 mois après la relation avec un nouveau partenaire (NDLR: avec ou sans préservatif). Chez les hommes homosexuels, cela reste un peu plus compliqué: c’est 4 mois d’abstinence après la dernière relation avec un homme (NDLR: au lieu de 12 mois auparavant. Ce changement a été opéré ce 1er juillet 2023). C’est un critère légal établi sur base d’un rapport du conseil supérieur de la santé. En Belgique, ce n’est pas encore égalisé (NDLR: contrairement à la France ou encore aux Pays-Bas qui ont supprimé tout délai).

Si l’on ne connaît pas notre groupe sanguin, que doit-on faire ?

On le teste ici, lors du premier don. On est de toute façon obligé de vérifier le groupe sanguin à chaque fois, par précaution. En Belgique, on ne peut communiquer le groupe sanguin d’une personne qu’après deux dosages différents, pour être sûr. La petite carte avec le groupe sanguin du donneur ne lui sera donc remise qu’après le deuxième don.

Pourquoi faut-il attendre trois mois entre deux dons de sang ?

En fait, il faut attendre au minimum deux mois entre deux dons. Mais on ne peut pas donner plus de 4 fois sur une année. C’est pour cela qu’on contacte les donneurs tous les trois mois et qu’on organise les collectes dans les villages à cette fréquence-là.

Qu’advient-il des poches de sang une fois qu’elles ont été remplies ?

À chaque don, on réalise une prise de sang. On teste l’hépatite B, l’hépatite C, le HIV et la syphilis systématiquement. En fonction des réponses obtenues pendant l’entretien médical, on teste parfois aussi la malaria, la maladie de Chagas… qui sont des maladies tropicales. On traite aussi les différentes composantes pour diminuer le risque infectieux mais les plaquettes et les globules rouges restent très fragiles. On ne peut donc pas faire n’importe quoi avec, sinon on détruit les cellules. On doit être particulièrement précautionneux car on pourrait avoir un produit qui n’est plus utilisable.

Arrive-t-il que des poches ne soient finalement pas utilisables ?

Oui. Par exemple si, dans la prise de sang, on détecte certaines anomalies, la poche doit parfois être bloquée. On a également un numéro post-don (le 078 051 053) sur lequel le donneur peut nous contacter s’il tombe malade après son don. Si quelqu’un a de la fièvre le lendemain du don par exemple, son don ne peut pas être utilisé. C’est pour cela que ce numéro de téléphone est important et qu’on le rappelle à chaque visite aux donneurs.

Don de plasma et de plaquettes: essentiel aussi

Concrètement, le don de sang est vital pour de nombreuses personnes. Tout comme le don de plasma et de plaquettes.

Le don de plasma est également possible au centre de prélèvement de Verviers. Il demande juste un peu plus de temps. ©EdA J.Wo.

Le don de sang est également particulièrement utile pour les personnes atteintes de drépanocytose. Dr Habets, pouvez-vous nous en dire plus ?

En effet, dans leur traitement, ces personnes ont parfois besoin de transfusions parce que c’est une maladie où les globules rouges, en cas de crise, peuvent se déformer et bloquer les vaisseaux sanguins. Ce sont souvent des personnes d’origine africaine car, quand on est porteur de la maladie et qu’on ne l’exprime pas comme homozygote, cela protège contre certaines formes de malaria. C’est pour cela que c’est plus fréquent en Afrique. Les crises peuvent se déclencher en cas de stress, de fièvre, de froid… Ce sont également souvent des personnes qui ont un groupe sanguin plus rare ici. Si on n’a pas assez de stock de ces groupes un peu moins fréquents chez nous, leur traitement peut être décalé, retardé. Et cela peut causer des douleurs très importantes, des AVC…

Qu’en est-il du plasma et des plaquettes ? Est-ce aussi simple à donner ?

Cela demande un peu plus de temps mais c’est aussi simple qu’un don de sang, oui. Vous êtes installé ; vous avez une aiguille dans le bras. Dans les deux cas, votre sang est filtré. On vous rend les globules rouges. En cas de don de plasma, on garde le plasma. En cas de don de plaquettes ( NDLR ; possible au centre Dos Fanchon à Liège), on garde les plaquettes et un peu de plasma. Vu qu’on vous rend les globules rouges, qui prennent le plus de temps pour être reconstitués par le corps, vous pouvez faire le don de plasma et de plaquettes plus souvent. Le plasma, vous pouvez le donner toutes les deux semaines. Les plaquettes, une fois par mois. On peut donc les donner de manière complémentaire. Cela ne veut pas dire que vous ne devez plus donner votre sang: on a toujours besoin des globules rouges, notamment pour la drépanocytose ou en cas de saignement important ou d’une anémie importante.

De son côté, le plasma est important pour le traitement des grands brûlés, par exemple, ou les personnes immunodéprimées. Il faut savoir qu’il faut parfois plus de 130 dons de plasma par an pour traiter un seul patient. Les plaquettes, quant à elles, sont utiles pour certains cancers. Avec un don de plaquettes, on a directement une unité pour une personne. Avec un don de sang "classique", on doit regrouper les plaquettes de plusieurs donneurs pour obtenir cette fameuse unité.