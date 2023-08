Herve: Clara et Pauline ont créé leur sport, le hoop-picket

Le hoop-picket est devenu ainsi petit à petit une vraie discipline avec du sens. "Les profs nous disaient qu’il ne fallait pas créer pour créer… Mais en créant les règles on a remarqué, et on nous le disait beaucoup, que c’était quelque chose qui n’existait pas encore et qui en plus permettait aux élèves qui ont plus difficile de faire une passe avec une balle, de mobiliser le cerceau. On peut le faire rouler, on peut l’attraper en mettant un bras ou deux bras dedans,.. alors qu’une balle ça va plus vite, ça part facilement dans la figure ou derrière…"

Une fois les règles peaufinées, les deux jeunes femmes les ont protégées. Le hoop-picket se joue à deux équipes mixtes de cinq joueurs, sur un terrain de la taille de celui de basket. Les points se marquent après cinq passes en lançant le cerceau (de 50 cm de diamètre) autour d’un des quatre piquets, cibles communes situées aux quatre coins du terrain, ou autour d’un piquet mobile incarné par un joueur de chaque équipe.

Hoop-picket Herve. ©Hoop-picket

Hoop-picket Herve. ©Hoop-picket Herve

"Il faut souvent être douée en sport collectif pour s’amuser. Ici, cela permet de faire réussir un peu tout le monde, parce qu’il y a plusieurs manières de lancer et de marquer des points. La réussite c’est vraiment un facteur décisif en éducation sportive.. à partir du moment où les élèves réussissent ils sont de plus en plus motivés !"

Dorénavant diplômées, elles cherchent à faire connaître leur sport en organisant des initiations dans les écoles. Elles organisent aussi un 1er tournoi le 9 septembre au hall omnisports de Grand-Rechain. "Avec le tournoi, on essaie de toucher un maximum d’enseignants pour qu’ils puissent le tester avant de l’apprendre aux élèves !" Un guide est en effet déjà disponible, avec des adaptations, des idées d’exercices, pour les profs qui souhaiteraient l’utiliser.