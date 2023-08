Un week-end festif en vue pour les Aubelois avec la 25e fête Pop

Ce week-end, Aubel vivra au rythme de la 25e fête Pop. L’événement qui se tient tous les deux ans s’installera dès le vendredi soir en face du hall omnisports. Les festivités seront lancées comme de coutume avec le partage de roses à la résidence de La Kan. "Le rendez-vous se fait là comme ça, ils voient le cortège et les chars, puis on distribue des roses aux dames et on démarre", rappelle Jean Dumont, l’un des trois présidents du Comité organisateur, qui se réjouit du retour du cortège qui n’avait pas pu avoir lieu en 2021 à cause des restrictions sanitaires. Les rues d’Aubel auront ainsi des airs de carnaval: les six quartiers ont préparé un char sur le thème des contes (Hansel et Gretel, Le petit chaperon rouge, Les 101 Dalmatiens, Les trois petits cochons, Blanche Neige et Peter Pan) et près de 700 villageois défileront costumés. Mais ce ne sera que le début d’un week-end très chargé avec: des animations (10 h) et les jeux populaires enfants (14 h 30) le samedi, ainsi qu’un duathlon (16 h) et un cabaret (19 h 30). "Tous les villageois ont été invités à venir faire un petit numéro, on a quelques humoristes, des chorégraphies, des danses, enfants, adultes,…".